Практика судов
  1. В Украине

В Верховной Раде готовятся переименовать «копейку» в «шаг»: закон могут принять до конца года

21:28, 11 октября 2025
Заменить советские «копейки» украинскими «шагами» Верховная Рада может до конца года.
В Верховной Раде готовятся переименовать «копейку» в «шаг»: закон могут принять до конца года
Фото: НБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада может уже до конца 2025 года принять законопроект, который предусматривает изменение названия монеты «копейка» на историческое украинское «шаг». Документ был зарегистрирован 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук в комментарии Forbes.

«Для качественной проработки и согласования таких решений нужно время», — отметил Стефанчук, который является одним из четырех инициаторов законопроекта.

По словам заместителя председателя парламента Елены Кондратюк, инициативу поддержали представители всех парламентских фракций, поэтому шансы на принятие — достаточно высокие.

«Документ должен пройти рассмотрение в профильных комитетах, поэтому точная дата голосования пока неизвестна. Но парламент, скорее всего, рассмотрит его уже в эту сессию», — добавила она.

Напомним, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о регистрации законопроекта № 14093, который предусматривает отказ от советского названия разменной монеты «копейка» и возвращение к историческому украинскому — «шаг». Для реализации инициативы также подан вспомогательный законопроект № 14094.

По словам Стефанчука, это решение имеет не только технический, но и символический смысл. «Копейка» является наследием Российской империи и СССР, тогда как «шаг» — традиционное украинское название, которое использовалось еще во времена Гетманщины и УНР. Оно упоминается в классической украинской литературе — в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского, Панаса Мирного.

Сейчас «копейка» сохранилась в обращении лишь в Украине, России и Беларуси. Возвращение к «шагу» рассматривается как восстановление исторической справедливости, утверждение национальной идентичности и разрыв с колониальными нарративами.

При этом изменение не потребует дополнительных расходов: некоторое время в обращении параллельно будут находиться и «копейки», и «шаги», а их соотношение останется 1:1.

«Это не только вопрос денежного обращения. Это вопрос нашей культуры, языка и государственности. Украинские деньги должны иметь украинские названия. И пришло время окончательно это закрепить», — подчеркнул Стефанчук.

Добавим, что Национальный банк и далее поддерживает свою идею переименовать «копейки» в «шаги», заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, что НБУ объявил о планах изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек, тогда как монеты номиналом 50 копеек останутся в обращении из-за стабильного спроса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины НБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Киберсилы ВСУ смогут привлекать киберрезервистов без статуса военнослужащих – Верховная Рада одобрила законопроект

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне – под общим руководством Президента Владимира Зеленского.

«Вы не орган и не учреждение системы правосудия», — между ГСА и Советом судей Украины возник новый конфликт

В Совете судей Украины заподозрили, что ГСА тайно проводит «подрывную деятельность» против судейского самоуправления.

Украина будет продолжать проводить реформы, не дожидаясь решений Евросоюза об открытии переговорных кластеров – Тарас Качка

Лидеры ЕС пока не решились открыть переговорные разделы о вступлении Украины, но Украина будет продолжать проводить реформы, которых требуют партнеры.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України