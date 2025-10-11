У Верховній Раді готуються перейменувати «копійку» на «шаг»: закон можуть ухвалити до кінця року

Замінити радянські «копійки» на українські «шаги» Верховна Рада може до кінця року.

Верховна Рада може вже до кінця 2025 року ухвалити законопроект, який передбачає зміну назви монети «копійка» на історичну українську «шаг». Документ було зареєстровано 1 жовтня. Про це повідомив Голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі Forbes.

«Для якісного опрацювання та погодження таких рішень потрібен час», — зазначив Стефанчук, який є одним із чотирьох ініціаторів законопроєкту.

За словами заступниці голови парламенту Олени Кондратюк, ініціативу підтримали представники всіх парламентських фракцій, тому шанси на ухвалення — досить високі.

«Документ має пройти розгляд у профільних комітетах, тому точна дата голосування поки невідома. Але парламент, найімовірніше, розгляне його вже цієї сесії», — додала вона.

Нагадаємо, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про реєстрацію законопроєкту № 14093, який передбачає відмову від радянської назви розмінної монети «копійка» та повернення до історичної української — «шаг». Для реалізації ініціативи також подано допоміжний законопроєкт № 14094.

За словами Стефанчука, це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. «Копійка» є спадщиною російської імперії та СРСР, тоді як «шаг» — традиційна українська назва, яка використовувалася ще за часів Гетьманщини та УНР. Вона згадується в класичній українській літературі — у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського, Панаса Мирного.

Нині «копійка» збереглася в обігу лише в Україні, Росії та Білорусі. Повернення до «шага» розглядається як відновлення історичної справедливості, утвердження національної ідентичності та розрив із колоніальними наративами.

Водночас зміна не потребуватиме додаткових витрат: певний час в обігу паралельно перебуватимуть і «копійки», і «шаги», а їх співвідношення залишиться 1:1.

«Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити», — наголосив Стефанчук.

Додамо, що Національний банк й надалі підтримує свою ідею перейменувати «копійки» на «шаги», заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, що НБУ оголосив про плани вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, тоді як монети номіналом 50 копійок залишаться в обігу через стабільний попит.

