Практика судів
  1. В Україні

У Верховній Раді готуються перейменувати «копійку» на «шаг»: закон можуть ухвалити до кінця року

21:28, 11 жовтня 2025
Замінити радянські «копійки» на українські «шаги» Верховна Рада може до кінця року.
У Верховній Раді готуються перейменувати «копійку» на «шаг»: закон можуть ухвалити до кінця року
Фото: НБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада може вже до кінця 2025 року ухвалити законопроект, який передбачає зміну назви монети «копійка» на історичну українську «шаг». Документ було зареєстровано 1 жовтня. Про це повідомив Голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі Forbes.

«Для якісного опрацювання та погодження таких рішень потрібен час», — зазначив Стефанчук, який є одним із чотирьох ініціаторів законопроєкту.

За словами заступниці голови парламенту Олени Кондратюк, ініціативу підтримали представники всіх парламентських фракцій, тому шанси на ухвалення — досить високі.

«Документ має пройти розгляд у профільних комітетах, тому точна дата голосування поки невідома. Але парламент, найімовірніше, розгляне його вже цієї сесії», — додала вона.

Нагадаємо, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про реєстрацію законопроєкту № 14093, який передбачає відмову від радянської назви розмінної монети «копійка» та повернення до історичної української — «шаг». Для реалізації ініціативи також подано допоміжний законопроєкт № 14094.

За словами Стефанчука, це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. «Копійка» є спадщиною російської імперії та СРСР, тоді як «шаг» — традиційна українська назва, яка використовувалася ще за часів Гетьманщини та УНР. Вона згадується в класичній українській літературі — у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського, Панаса Мирного.

Нині «копійка» збереглася в обігу лише в Україні, Росії та Білорусі. Повернення до «шага» розглядається як відновлення історичної справедливості, утвердження національної ідентичності та розрив із колоніальними наративами.

Водночас зміна не потребуватиме додаткових витрат: певний час в обігу паралельно перебуватимуть і «копійки», і «шаги», а їх співвідношення залишиться 1:1.

«Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити», — наголосив Стефанчук.

Додамо, що Національний банк й надалі підтримує свою ідею перейменувати «копійки» на «шаги», заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, що НБУ оголосив про плани вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, тоді як монети номіналом 50 копійок залишаться в обігу через стабільний попит. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Кіберсили ЗСУ зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців – Верховна Рада схвалила законопроект

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента Володимира Зеленського.

«Ви не орган і не установа системи правосуддя», — між ДСА та Радою суддів України виник новий конфлікт

У Раді суддів України запідозрили, що ДСА таємно проводить «підривну діяльність» проти суддівського самоврядування.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики