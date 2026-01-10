«Політичних в’язнів в Україні немає» – Стефанішина відреагувала на заяви конгресвумен США про «переслідування християн»

Посол України у США заявила, що твердження про утиски релігійних громад не відповідають фактам, а всі спірні питання в Україні вирішуються в судовому порядку.

Фото: УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посол України у США Ольга Стефанішина прокоментувала заяви членкині Палати представників США від Республіканської партії Анни Пауліни Луни, яка заявила про нібито переслідування християн в Україні.

У дописі в соцмережі Х Стефанішина наголосила, що посольство України у США завжди готове надавати інформацію, яка ґрунтується на перевірених фактах. Вона зазначила, що в Україні офіційно зареєстровано понад 30 тисяч релігійних організацій, значна частина яких не має можливості діяти на території Росії. За її словами, заяви про переслідування поширює лише церква, пов’язана з Москвою.

Стефанішина також повідомила, що в період з 2022 по 2025 рік 1378 релігійних громад ухвалили рішення змінити свою канонічну та організаційну підпорядкованість. Вона підкреслила, що це є законним правом громад. За її словами, в окремих випадках громади залишаються розділеними, а такі напруження використовує російська пропаганда. Посол наголосила, що Україна є демократичною державою, а всі суперечки вирішуються в судовому порядку.

Окремо Стефанішина заявила, що діяльність російської церкви становить пряму загрозу національній безпеці України, оскільки вона публічно підтримує війну проти української держави.

Коментуючи твердження щодо «політичних в’язнів», посол зазначила: «Щодо листа від особи, яка перебуває під судом: ці твердження не витримують навіть елементарної перевірки фактів. В усій українській пенітенціарній системі налічується близько 34 600 ув’язнених. Політичних в’язнів немає. Як держава, що перебуває у стані війни, Україна працює над тим, щоб перешкоджати діяльності осіб, які діють в інтересах ворога. Але кожен має можливість захищати себе в суді».

Раніше Анна Пауліна Луна заявила в соцмережі Х, що планує звернутися до Ватикану у зв’язку з інформацією, яку, за її словами, отримала від «членів української православної церкви, а також членів їхнього уряду» щодо нібито переслідування українських православних християн.

У своєму дописі конгресвумен зазначила, що, на її думку, американські кошти платників податків не повинні надходити уряду, який, за її словами, несе відповідальність за переслідування та перешкоджання християнам у здійсненні релігійних обрядів. Вона також заявила, що Ватикан має інформувати міжнародну спільноту про ситуацію у світі, зокрема щодо переслідувань християн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.