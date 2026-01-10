  1. В Украине
«Политических заключенных в Украине нет» – Стефанишина отреагировала на заявления конгрессвумен США о «преследовании христиан»

09:59, 10 января 2026
Посол Украины в США заявила, что утверждения об угнетении религиозных общин не соответствуют фактам, а все спорные вопросы в Украине решаются в судебном порядке.
«Политических заключенных в Украине нет» – Стефанишина отреагировала на заявления конгрессвумен США о «преследовании христиан»
Фото: УНИАН
Посол Украины в США Ольга Стефанишина прокомментировала заявления члена Палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны, которая заявила о якобы преследовании христиан в Украине.

В посте в соцсети Х Стефанишина подчеркнула, что посольство Украины в США всегда готово предоставлять информацию, основанную на проверенных фактах. Она отметила, что в Украине официально зарегистрировано более 30 тысяч религиозных организаций, значительная часть которых не имеет возможности действовать на территории России. По ее словам, заявления о преследованиях распространяет только церковь, связанная с Москвой.

Стефанишина также сообщила, что в период с 2022 по 2025 год 1378 религиозных общин приняли решение изменить свою каноническую и организационную подчиненность. Она подчеркнула, что это является законным правом общин. По ее словам, в отдельных случаях общины остаются разделенными, а такие напряжения использует российская пропаганда. Посол подчеркнула, что Украина является демократическим государством, а все споры решаются в судебном порядке.

Отдельно Стефанишина заявила, что деятельность российской церкви представляет прямую угрозу национальной безопасности Украины, поскольку она публично поддерживает войну против украинского государства.

Комментируя утверждения о «политических заключенных», посол отметила: «Что касается письма от лица, находящегося под судом: эти утверждения не выдерживают даже элементарной проверки фактов. Во всей украинской пенитенциарной системе насчитывается около 34 600 заключенных. Политических заключенных нет. Как государство, находящееся в состоянии войны, Украина работает над тем, чтобы препятствовать деятельности лиц, действующих в интересах врага. Но каждый имеет возможность защищать себя в суде».

Ранее Анна Паулина Луна заявила в соцсети Х, что планирует обратиться в Ватикан в связи с информацией, которую, по ее словам, получила от «членов украинской православной церкви, а также членов их правительства» о якобы преследовании украинских православных христиан.

В своем посте конгрессвумен отметила, что, по ее мнению, американские средства налогоплательщиков не должны поступать правительству, которое, по ее словам, несет ответственность за преследование и препятствование христианам в осуществлении религиозных обрядов. Она также заявила, что Ватикан должен информировать международное сообщество о ситуации в мире, в частности о преследованиях христиан.

США Украина религия Стефанишина

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

