Не пустив в укриття під час атаки: поліція покарала охоронця підземного паркінгу

У Києві притягнули до відповідальності охоронця, який не пустив людей до частини паркінгу під час масованого обстрілу РФ.

Фото: Поліція Києва

Поліціянти притягнули до відповідальності охоронця підземного паркінгу у Дніпровському районі Києва, який під час масованого російського обстрілу столиці в ніч на 9 січня не пустив людей до частини укриття.

Як повідомили в поліції, під час повітряної тривоги охоронець не дозволяв громадянам заходити до приміщення паркінгу, де були припарковані автомобілі, попри те, що об’єкт має статус захисної споруди цивільного захисту.

Свою відмову він пояснював тим, що ця зона нібито не передбачена для укриття, а перебувати людям дозволено лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту.

Правоохоронці оперативно прибули на місце події та відновили безперешкодний доступ громадян до всіх приміщень укриття.

За результатами перевірки на 61-річного охоронця склали адміністративний протокол за ст. 175-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

У поліції наголосили, що під час повітряної тривоги доступ до укриттів має бути відкритим для всіх, оскільки йдеться про збереження життя та здоров’я людей.

