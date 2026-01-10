  1. В Украине

Не пустил в укрытие во время атаки: полиция наказала охранника подземного паркинга

07:54, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве привлекли к ответственности охранника, который не пустил людей в часть паркинга во время массированного обстрела РФ.
Не пустил в укрытие во время атаки: полиция наказала охранника подземного паркинга
Фото: Полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские привлекли к ответственности охранника подземного паркинга в Днепровском районе Киева, который во время массированного российского обстрела столицы в ночь на 9 января не пустил людей в часть укрытия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в полиции, во время воздушной тревоги охранник не позволял гражданам заходить в помещение паркинга, где были припаркованы автомобили, несмотря на то, что объект имеет статус защитного сооружения гражданской защиты.

Свой отказ он объяснял тем, что эта зона якобы не предусмотрена для укрытия, а находиться людям разрешено только на площадке для заезда и разворота транспорта.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и восстановили беспрепятственный доступ граждан ко всем помещениям укрытия.

По результатам проверки на 61-летнего охранника составили административный протокол по ст. 175-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

В полиции подчеркнули, что во время воздушной тревоги доступ к укрытиям должен быть открыт для всех, поскольку речь идет о сохранении жизни и здоровья людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

патрульная полиция укрытие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]