Не пустил в укрытие во время атаки: полиция наказала охранника подземного паркинга

В Киеве привлекли к ответственности охранника, который не пустил людей в часть паркинга во время массированного обстрела РФ.

Фото: Полиция Киева

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские привлекли к ответственности охранника подземного паркинга в Днепровском районе Киева, который во время массированного российского обстрела столицы в ночь на 9 января не пустил людей в часть укрытия.

Как сообщили в полиции, во время воздушной тревоги охранник не позволял гражданам заходить в помещение паркинга, где были припаркованы автомобили, несмотря на то, что объект имеет статус защитного сооружения гражданской защиты.

Свой отказ он объяснял тем, что эта зона якобы не предусмотрена для укрытия, а находиться людям разрешено только на площадке для заезда и разворота транспорта.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и восстановили беспрепятственный доступ граждан ко всем помещениям укрытия.

По результатам проверки на 61-летнего охранника составили административный протокол по ст. 175-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

В полиции подчеркнули, что во время воздушной тревоги доступ к укрытиям должен быть открыт для всех, поскольку речь идет о сохранении жизни и здоровья людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.