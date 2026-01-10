  1. В Україні

Запуск салютів під час війни: понад половину справ суди кваліфікують як хуліганство

07:36, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Запуск феєрверків під час війни дедалі частіше кваліфікують як кримінальне правопорушення — з початку повномасштабної війни суди винесли 63 вироки за використання піротехніки.
Запуск салютів під час війни: понад половину справ суди кваліфікують як хуліганство
Фото: wikipedia
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні суди винесли 63 вироки за використання піротехніки. Найбільше випадків зафіксували у Києві. Про це свідчать дані сервісу «Опендатабот».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найменшу кількість покарань зафіксували у перший рік війни — лише п’ять вироків. У 2023 році їхня кількість зросла до 17, у 2024-му — до 25. Станом на середину грудня 2025 року до відповідальності притягнули ще 16 осіб.

Найбільше вироків винесли у:

  • Києві — 15;
  • Дніпропетровській області — 8;
  • Одеській області — 7.

Понад половина справ має кримінальний характер і кваліфікується за статтею про хуліганство. У кожному другому випадку суд розцінює запуск салютів не як порушення тиші, а як зухвалу поведінку, що може викликати паніку та становити загрозу для людей.

Покарання за використання піротехніки під час війни різняться. За адміністративні правопорушення суди призначали штрафи від 51 до 119 грн. У кримінальних справах суми штрафів зростали до 34 тисяч грн або замінювалися громадськими роботами.

Зокрема, мешканця Києва, який запускав феєрверки у стані алкогольного сп’яніння, зобов’язали відпрацювати 50 годин громадських робіт. В іншому випадку киянин, який запускав салюти з вікна квартири, отримав один рік іспитового строку.

Запуск феєрверків може завершитися і реальним ув’язненням. У Рівному чоловік влаштував салют на подвір’ї школи, а згодом погрожував поліції бойовою гранатою. Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі, але замінив реальний строк на два роки іспитового терміну через рішення обвинуваченого вступити до лав ЗСУ.

У судовій практиці також зафіксовані вироки за використання піротехніки на гендер-паті та застосування «холодних фонтанів» під час весіль — у таких випадках порушники обмежувалися штрафами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд кримінальна відповідальність адміністративна справа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]