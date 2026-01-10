Запуск салютів під час війни: понад половину справ суди кваліфікують як хуліганство

Запуск феєрверків під час війни дедалі частіше кваліфікують як кримінальне правопорушення — з початку повномасштабної війни суди винесли 63 вироки за використання піротехніки.

Фото: wikipedia

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні суди винесли 63 вироки за використання піротехніки. Найбільше випадків зафіксували у Києві. Про це свідчать дані сервісу «Опендатабот».

Найменшу кількість покарань зафіксували у перший рік війни — лише п’ять вироків. У 2023 році їхня кількість зросла до 17, у 2024-му — до 25. Станом на середину грудня 2025 року до відповідальності притягнули ще 16 осіб.

Найбільше вироків винесли у:

Києві — 15;

Дніпропетровській області — 8;

Одеській області — 7.

Понад половина справ має кримінальний характер і кваліфікується за статтею про хуліганство. У кожному другому випадку суд розцінює запуск салютів не як порушення тиші, а як зухвалу поведінку, що може викликати паніку та становити загрозу для людей.

Покарання за використання піротехніки під час війни різняться. За адміністративні правопорушення суди призначали штрафи від 51 до 119 грн. У кримінальних справах суми штрафів зростали до 34 тисяч грн або замінювалися громадськими роботами.

Зокрема, мешканця Києва, який запускав феєрверки у стані алкогольного сп’яніння, зобов’язали відпрацювати 50 годин громадських робіт. В іншому випадку киянин, який запускав салюти з вікна квартири, отримав один рік іспитового строку.

Запуск феєрверків може завершитися і реальним ув’язненням. У Рівному чоловік влаштував салют на подвір’ї школи, а згодом погрожував поліції бойовою гранатою. Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі, але замінив реальний строк на два роки іспитового терміну через рішення обвинуваченого вступити до лав ЗСУ.

У судовій практиці також зафіксовані вироки за використання піротехніки на гендер-паті та застосування «холодних фонтанів» під час весіль — у таких випадках порушники обмежувалися штрафами.

