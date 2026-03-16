Чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом — відповідь Держпраці

У Держпраці роз’яснили питання щодо укладання трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

У відомстві підкреслили, що укладення трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов’язковим відповідно до вимог пункту 62 частини першої статті 24 КЗпП України.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

«Таким чином, у період дії воєнного стану письмова форма такого договору не є обов’язковою.

Водночас при укладенні ТДНЧ у змісті такого договору мають обов’язково мають бути присутні умови, які є обов’язковими відповідно до закону», - додали у Держпраці.

