Медогляд, інструктаж і техогляд: які правила охорони праці для водіїв вантажівок

Водії вантажного транспорту перед виїздом у рейс повинні дотримуватися вимог охорони праці, проходити медичний огляд та перевіряти технічний стан автомобіля.

Охорона праці для водіїв вантажівок є важливою складовою безпечної роботи у сфері перевезень. Водії щодня працюють в умовах підвищеного ризику, тому повинні дотримуватися встановлених правил безпеки, режиму праці та відпочинку, а також проходити медичні огляди й відповідні інструктажі.

У Держпраці нагадують, які вимоги охорони праці для водіїв вантажних транспортних засобів перед виїздом на лінію.

Необхідно пройти обов’язковий медичний огляд, перевірку технічного стану автомобіля, наявність необхідних документів та інструктаж. Водій зобов’язаний переконатися у справності гальм, керма, освітлення, шин та сигналізації відповідно до Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Також автомобіль повинен бути укомплектований медичною аптечкою для надання медичної допомоги, вогнегасником, знаком аварійної зупинки, а вантажні автомобілі з дозволеною масою понад 3,5 т і автобуси з дозволеною максимальною масою понад 5 т – додатково упорними колодками не менше 2 шт.

Наголошено, що керування автотранспортним засобом не належить до робіт підвищеної небезпеки, однак роботи пов’язані з управлінням наземним транспортом, включені до переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

Пунктом 4.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони НПАОП 0.00-4.12-05 праці передбачено, що посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних НПАОП.

Направляючи водія в рейс тривалістю понад 1 добу, роботодавець зобов’язаний:

перевірити укомплектованість автомобіля необхідними пристроями, устаткуванням та інвентарем згідно з п. 1.14 гл. 1 розділу VII «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» та їх справність: укомплектовуються підставками (козелками), лопатою, буксирним пристроєм, запобіжною вилкою (переносним пристроєм) для замкового кільця колеса, а взимку – додатково ланцюгами проти ковзання;

повідомити водію (водіям) про режим праці та відпочинку;

записати у подорожньому листі маршрут слідування з указанням місць тимчасового та тривалого відпочинку.

Під час ремонту автомобіля на лінії водій зобов’язаний виконувати вимоги безпеки праці, які встановлені для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів на підприємстві. За відсутності у водія необхідних пристроїв та інструменту для безпечного виконання конкретного виду робіт ремонт забороняється.

Несправна техніка, порушення технології та відсутність інструктажу можуть призвести до нещасних випадків, тому роботодавець зобов’язаний створити безпечні умови, а працівник – дотримуватись інструкцій, щоб запобігти травматизму під час виконання робіт.

