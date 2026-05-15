  1. В Украине

Медосмотр, инструктаж и техосмотр: какие правила охраны труда для водителей грузовиков

23:59, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водители грузового транспорта перед выездом в рейс должны соблюдать требования охраны труда, проходить медицинское освидетельствование и проверять техническое состояние автомобиля.
Медосмотр, инструктаж и техосмотр: какие правила охраны труда для водителей грузовиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Охрана труда для водителей грузовиков является важной составляющей безопасной работы в сфере перевозок. Водители ежедневно работают в условиях повышенного риска, поэтому должны соблюдать установленные правила безопасности, режим труда и отдыха, а также проходить медицинские осмотры и соответствующие инструктажи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Гоструда напоминают, какие требования охраны труда действуют для водителей грузовых транспортных средств перед выездом на линию.

Необходимо пройти обязательный медицинский осмотр, проверку технического состояния автомобиля, наличие необходимых документов и инструктаж. Водитель обязан убедиться в исправности тормозов, рулевого управления, освещения, шин и сигнализации в соответствии с Правилами охраны труда на автомобильном транспорте (НПАОТ 0.00-1.62-12). Также автомобиль должен быть укомплектован медицинской аптечкой для оказания первой помощи, огнетушителем, знаком аварийной остановки, а грузовые автомобили с разрешённой массой более 3,5 т и автобусы с разрешённой максимальной массой более 5 т — дополнительно не менее чем двумя противооткатными упорами.

Подчёркивается, что управление автотранспортным средством не относится к работам повышенной опасности, однако работы, связанные с управлением наземным транспортом, включены в перечень работ, где требуется профессиональный отбор.

Пунктом 4.1 Типового положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда НПАОТ 0.00-4.12-05 предусмотрено, что должностные лица и другие работники, занятые на работах, указанных в Перечне работ, где требуется профессиональный отбор, проходят ежегодное специальное обучение и проверку знаний соответствующих НПАОТ.

Направляя водителя в рейс продолжительностью более 1 суток, работодатель обязан:

— проверить укомплектованность автомобиля необходимыми устройствами, оборудованием и инвентарём согласно п. 1.14 гл. 1 раздела VII «Правил охраны труда на автомобильном транспорте» и их исправность: автомобиль должен быть укомплектован подставками (козелками), лопатой, буксировочным устройством, предохранительной вилкой (переносным устройством) для замкового кольца колеса, а зимой — дополнительно цепями противоскольжения;

— сообщить водителю (водителям) о режиме труда и отдыха;

— указать в путевом листе маршрут следования с обозначением мест временного и длительного отдыха.

Во время ремонта автомобиля на линии водитель обязан выполнять требования безопасности труда, установленные для технического обслуживания и ремонта транспортных средств на предприятии. При отсутствии у водителя необходимых устройств и инструментов для безопасного выполнения конкретного вида работ ремонт запрещается.

Неисправная техника, нарушение технологии и отсутствие инструктажа могут привести к несчастным случаям, поэтому работодатель обязан создать безопасные условия, а работник — соблюдать инструкции, чтобы предотвратить травматизм во время выполнения работ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]