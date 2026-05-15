Медосмотр, инструктаж и техосмотр: какие правила охраны труда для водителей грузовиков

Водители грузового транспорта перед выездом в рейс должны соблюдать требования охраны труда, проходить медицинское освидетельствование и проверять техническое состояние автомобиля.

Охрана труда для водителей грузовиков является важной составляющей безопасной работы в сфере перевозок. Водители ежедневно работают в условиях повышенного риска, поэтому должны соблюдать установленные правила безопасности, режим труда и отдыха, а также проходить медицинские осмотры и соответствующие инструктажи.

В Гоструда напоминают, какие требования охраны труда действуют для водителей грузовых транспортных средств перед выездом на линию.

Необходимо пройти обязательный медицинский осмотр, проверку технического состояния автомобиля, наличие необходимых документов и инструктаж. Водитель обязан убедиться в исправности тормозов, рулевого управления, освещения, шин и сигнализации в соответствии с Правилами охраны труда на автомобильном транспорте (НПАОТ 0.00-1.62-12). Также автомобиль должен быть укомплектован медицинской аптечкой для оказания первой помощи, огнетушителем, знаком аварийной остановки, а грузовые автомобили с разрешённой массой более 3,5 т и автобусы с разрешённой максимальной массой более 5 т — дополнительно не менее чем двумя противооткатными упорами.

Подчёркивается, что управление автотранспортным средством не относится к работам повышенной опасности, однако работы, связанные с управлением наземным транспортом, включены в перечень работ, где требуется профессиональный отбор.

Пунктом 4.1 Типового положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда НПАОТ 0.00-4.12-05 предусмотрено, что должностные лица и другие работники, занятые на работах, указанных в Перечне работ, где требуется профессиональный отбор, проходят ежегодное специальное обучение и проверку знаний соответствующих НПАОТ.

Направляя водителя в рейс продолжительностью более 1 суток, работодатель обязан:

— проверить укомплектованность автомобиля необходимыми устройствами, оборудованием и инвентарём согласно п. 1.14 гл. 1 раздела VII «Правил охраны труда на автомобильном транспорте» и их исправность: автомобиль должен быть укомплектован подставками (козелками), лопатой, буксировочным устройством, предохранительной вилкой (переносным устройством) для замкового кольца колеса, а зимой — дополнительно цепями противоскольжения;

— сообщить водителю (водителям) о режиме труда и отдыха;

— указать в путевом листе маршрут следования с обозначением мест временного и длительного отдыха.

Во время ремонта автомобиля на линии водитель обязан выполнять требования безопасности труда, установленные для технического обслуживания и ремонта транспортных средств на предприятии. При отсутствии у водителя необходимых устройств и инструментов для безопасного выполнения конкретного вида работ ремонт запрещается.

Неисправная техника, нарушение технологии и отсутствие инструктажа могут привести к несчастным случаям, поэтому работодатель обязан создать безопасные условия, а работник — соблюдать инструкции, чтобы предотвратить травматизм во время выполнения работ.

