ВАКС оновить кадровий резерв: кого шукає суд

Прийом резюме триватиме до 5 червня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд як суд першої та апеляційної інстанції оновлять кадровий резерв. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Кого шукає ВАКС?

Суд шукає фахівців, які готові забезпечувати високі стандарти правосуддя на посадах:

помічників суддів;

секретарів судового засідання;

судових розпорядників;

державних службовців різних підрозділів апарату обох інстанцій.

Як долучитися?

Прийом резюме триває з 15 травня до 5 червня 2026 року. Для участі у відборі необхідно надіслати актуальне CV на одну з електронних адрес (залежно від обраного напряму):

- [email protected] — для посад в апараті ВАКС (перша інстанція).

- [email protected] — для посад в Управлінні з організаційного забезпечення Апеляційної палати ВАКС.

«Обов'язково в темі листа вказуйте посаду на яку подаєте резюме.

Кандидати, які увійдуть до кадрового резерву, отримають відповідне сповіщення на електронну пошту до 10 липня 2026 року.

Надалі їх запрошуватимуть на співбесіди для заміщення вакантних посад в апараті суду за окремими графіками.

Цей етап розпочнеться після завершення процедури призначення нових суддів.

Звертаємо увагу, що судді самостійно здійснюють добір помічників», - додали у ВАКС.

Із повним переліком посад, зразком для резюме можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.