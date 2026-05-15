ВАКС обновит кадровый резерв: кого ищет суд
Высший антикоррупционный суд как суд первой и апелляционной инстанции обновит кадровый резерв. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
Кого ищет ВАКС?
Суд ищет специалистов, готовых обеспечивать высокие стандарты правосудия на должностях:
- помощников судей;
- секретарей судебного заседания;
- судебных распорядителей;
- государственных служащих различных подразделений аппарата обеих инстанций.
Как присоединиться?
Прием резюме продолжается с 15 мая по 5 июня 2026 года. Для участия в отборе необходимо отправить актуальное CV на один из электронных адресов (в зависимости от выбранного направления):
[email protected] — для должностей в аппарате ВАКС (первая инстанция).
[email protected] — для должностей в Управлении организационного обеспечения Апелляционной палаты ВАКС.
«Обязательно в теме письма указывайте должность, на которую подаете резюме.
Кандидаты, которые войдут в кадровый резерв, получат соответствующее уведомление на электронную почту до 10 июля 2026 года.
В дальнейшем их будут приглашать на собеседования для замещения вакантных должностей в аппарате суда по отдельным графикам.
Этот этап начнется после завершения процедуры назначения новых судей.
Обращаем внимание, что судьи самостоятельно осуществляют подбор помощников», — добавили в ВАКС.
С полным перечнем должностей и образцом резюме можно ознакомиться по ссылке.
