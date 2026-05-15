ВАКС обновит кадровый резерв: кого ищет суд

Высший антикоррупционный суд как суд первой и апелляционной инстанции обновит кадровый резерв. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Кого ищет ВАКС?

Суд ищет специалистов, готовых обеспечивать высокие стандарты правосудия на должностях:

помощников судей;

секретарей судебного заседания;

судебных распорядителей;

государственных служащих различных подразделений аппарата обеих инстанций.

Как присоединиться?

Прием резюме продолжается с 15 мая по 5 июня 2026 года. Для участия в отборе необходимо отправить актуальное CV на один из электронных адресов (в зависимости от выбранного направления):

[email protected] — для должностей в аппарате ВАКС (первая инстанция).

[email protected] — для должностей в Управлении организационного обеспечения Апелляционной палаты ВАКС.

«Обязательно в теме письма указывайте должность, на которую подаете резюме.

Кандидаты, которые войдут в кадровый резерв, получат соответствующее уведомление на электронную почту до 10 июля 2026 года.

В дальнейшем их будут приглашать на собеседования для замещения вакантных должностей в аппарате суда по отдельным графикам.

Этот этап начнется после завершения процедуры назначения новых судей.

Обращаем внимание, что судьи самостоятельно осуществляют подбор помощников», — добавили в ВАКС.

С полным перечнем должностей и образцом резюме можно ознакомиться по ссылке.

