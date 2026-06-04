Спадкоємиця через суд стягнула понад 356 тисяч грн недоотриманої пенсії померлих батьків

Вінницький апеляційний суд підтвердив право спадкоємиці на отримання понад 356 тисяч гривень недоотриманої пенсії померлих батьків та відхилив доводи Пенсійного фонду про виплату цих коштів за спеціальним порядком для внутрішньо переміщених осіб.

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Вінницький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області у справі № 127/23796/25 про стягнення в порядку спадкування недоотриманих сум пенсії померлих пенсіонерів. Суд перевірив законність рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов спадкоємиці до органу Пенсійного фонду, та дійшов висновку про відсутність підстав для його скасування.

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду з вимогою про стягнення недоотриманих сум пенсії, які належали її померлим батькам та увійшли до складу спадщини.

Після смерті матері та батька позивачка отримала свідоцтва про право на спадщину за законом, відповідно до яких успадкувала право на отримання належних спадкодавцям сум недоотриманої пенсії. Зокрема, до складу спадщини увійшли суми пенсії, нараховані померлим, але не отримані ними за життя.

У липні 2021 року спадкоємиця звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області із заявами про виплату недоотриманих пенсій на підставі свідоцтв про право на спадщину.

З наданих Пенсійним фондом відомостей убачається, що обидва пенсіонери перебували на обліку як внутрішньо переміщені особи. Частину недоотриманих пенсійних сум було виплачено у період з 18 листопада 2022 року по 5 грудня 2024 року. Водночас станом на 1 червня 2025 року залишок невиплачених коштів становив 53 069,71 грн щодо пенсії матері та 303 716,15 грн щодо пенсії батька.

Вважаючи, що Пенсійний фонд безпідставно не здійснює виплату належного їй спадкового майна, позивачка просила стягнути зазначені суми у судовому порядку.

Рішенням Вінницького міського суду Вінницької області позов було задоволено. Суд стягнув на користь спадкоємиці 53 069,71 грн недоотриманої пенсії після смерті матері та 303 716,15 грн недоотриманої пенсії після смерті батька.

Не погодившись із таким рішенням, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області подало апеляційну скаргу.

Апелянт зазначав, що спірні суми підлягають виплаті відповідно до Порядку виплати пенсій за минулий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року №1165.

На думку Пенсійного фонду, недоотримані пенсійні виплати були обліковані та включені до переліку отримувачів виплат за минулий період. Відтак їх виплата має здійснюватися за окремою бюджетною програмою за рахунок коштів державного бюджету в межах передбаченого фінансового ресурсу, що виключає можливість задоволення позову.

Висновки апеляційного суду

Вінницький апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про наявність у позивачки права на отримання спірних сум як спадкового майна.

Суд звернув увагу, що відповідно до статті 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та статті 1227 Цивільного кодексу України суми пенсії, які належали пенсіонерові та залишилися недоотриманими у зв’язку з його смертю, у разі відсутності осіб, які мають право на їх отримання як члени сім’ї, входять до складу спадщини.

Апеляційний суд наголосив, що до складу спадщини входять усі права та обов’язки, які належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті. Об’єктом спадкування можуть бути лише права та обов’язки, які належали спадкодавцю на момент його смерті, а право на спадщину переходить до спадкоємців, які прийняли спадщину в установленому законом порядку.

Суд зазначив, що аналіз норм матеріального права дає підстави для висновку: суми пенсії, які перейшли у спадщину, передаються спадкоємцям у повному обсязі без будь-яких часових обмежень. При цьому положення частини першої статті 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які встановлюють обмеження щодо виплати пенсії за минулий час не більше ніж за три роки до дня звернення, не поширюються на правовідносини, пов’язані з отриманням спадкоємцями сум пенсії, що увійшли до складу спадщини.

Колегія суддів послалася на правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 23 вересня 2020 року у справі №428/6685/19, відповідно до якого суми пенсії, що перейшли у спадщину, підлягають передачі спадкоємцям у повному обсязі.

Також суд навів правову позицію Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, викладену у постанові від 14 лютого 2022 року у справі №243/13575/19. Верховний Суд зазначив, що стаття 1227 ЦК України встановлює особливий механізм правонаступництва щодо належних спадкодавцю та не отриманих ним за життя соціальних виплат. При цьому право на одержання таких сум виникає внаслідок смерті спадкодавця та прямо передбачене законом. Причини, через які відповідні виплати не були отримані за життя, правового значення не мають.

Апеляційний суд дійшов висновку, що позивачка підтвердила своє право власності на спірні кошти свідоцтвами про право на спадщину за законом, а тому має право на їх отримання як спадкового майна.

Окремо колегія суддів відхилила доводи Пенсійного фонду щодо застосування Порядку №1165. Суд зазначив, що цей нормативний акт встановлює додаткові умови виплати недоотриманих пенсій особам з числа внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій, які не передбачені Конституцією України та Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

На переконання суду, Порядок №1165 не регулює спадкові правовідносини, оскільки після смерті пенсіонерів недоотримані пенсійні виплати набули статусу спадкового майна. Відповідно, право власності спадкоємця на такі кошти підтверджується свідоцтвами про право на спадщину та не може бути поставлене у залежність від механізму фінансування пенсійних виплат за минулий період.

З огляду на це апеляційний суд визнав рішення суду першої інстанції законним та обґрунтованим і залишив апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області без задоволення, а рішення Вінницького міського суду Вінницької області — без змін.

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