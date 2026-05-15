  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, коли держслужбовцю мають відшкодовувати витрати у відрядженні

22:36, 15 травня 2026
КАС ВС висловився про відшкодування державному службовцю витрат, понесених ним у службовому відрядженні.
Компенсація документально підтверджених витрат у службовому відрядженні є обов’язком державного органу. На цьому наголосив Верховний Суд у постанова № 380/7979/21.

За матеріалами справи, після завершення відрядження працівник подав роботодавцю документи, які підтверджували понесені витрати. Водночас прокуратура відмовила у компенсації, посилаючись на відсутність зв’язку між відрядженням та функціями органу.

Деталі справи

Позивач звернувся до суду з позовом до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону з вимогами визнати протиправними дії і рішення щодо несвоєчасного і неповного нарахування і виплати витрат, понесених у відрядженні; зобов’язати виплатити витрати. На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що він перебував у відрядженні, після завершення якого надав роботодавцю необхідні документи, які підтверджують понесені у такому відрядженні витрати. Проте відшкодувати документально підтверджені витрати відповідач відмовився через відсутність зв’язку відрядження із завданнями і функціями прокуратури.

Суд першої інстанцій позов задовольнив. Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що за умови документального підтвердження понесених під час відрядження витрат підстави для відмови у їхньому відшкодуванні відсутні.

Апеляційний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції виходив з того, що чинним законодавством визначено граничні суми витрат на оплату проїзду та найм житлового приміщення.

Відшкодування витрат на відрядження понад граничні розміри здійснюються з дозволу керівника, якого у спірних правовідносинах не було. Скаржник у касаційній скарзі вказував, що понесені понад встановлені норми витрати у відрядженні підлягають відшкодуванню незалежно від наявного на це дозволу керівника. Крім того, перебування на стаціонарному лікуванні не звільняє роботодавця від відшкодування витрат на проживання, понесення яких підтверджується документально.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу частково, змінив рішення апеляційного суду в частині мотивів.

Службове відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням керівника державного органу (поїздка державного службовця – за розпорядженням керівника державної служби) до іншого населеного пункту для виконання службового доручення. Таким чином, відрядження не є формою відпустки чи відпочинку. Підставою відрядження є відповідне розпорядження, яке є обов’язковим для працівника/державного службовця. Метою відрядження є виконання службового доручення. У такому випадку відшкодування понесених працівником/державним службовцем понесених у службовому відрядженні витрат є обов’язком державного органу, підприємства, установи, організації, що випливає з інтересів служби.

