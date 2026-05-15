Верховный Суд объяснил, когда госслужащему должны возмещать расходы в командировке

КАС ВС высказался о возмещении государственному служащему расходов, понесенных им в служебной командировке.

Компенсация документально подтвержденных расходов в служебной командировке является обязанностью государственного органа. На этом подчеркнул Верховный Суд в постановлении № 380/7979/21.

По материалам дела, после завершения командировки работник предоставил работодателю документы, подтверждающие понесенные расходы. Однако прокуратура отказала в компенсации, ссылаясь на отсутствие связи между командировкой и функциями органа.

Детали дела

Истец обратился в суд с иском к Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Западного региона с требованиями признать противоправными действия и решения относительно несвоевременного и неполного начисления и выплаты расходов, понесенных в командировке; обязать выплатить расходы. В обоснование исковых требований истец указал, что он находился в командировке, после завершения которой предоставил работодателю необходимые документы, подтверждающие понесенные в такой командировке расходы. Однако возместить документально подтвержденные расходы ответчик отказался из-за отсутствия связи командировки с задачами и функциями прокуратуры.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что при наличии документального подтверждения понесенных во время командировки расходов оснований для отказа в их возмещении нет.

Апелляционный административный суд в удовлетворении иска отказал. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что действующим законодательством определены предельные суммы расходов на оплату проезда и найма жилого помещения.

Возмещение расходов на командировку сверх предельных размеров осуществляется с разрешения руководителя, которого в спорных правоотношениях не было. Заявитель в кассационной жалобе указывал, что понесенные сверх установленных норм расходы в командировке подлежат возмещению независимо от наличия разрешения руководителя. Кроме того, пребывание на стационарном лечении не освобождает работодателя от возмещения расходов на проживание, факт которых подтвержден документально.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу частично, изменив решение апелляционного суда в части мотивов.

Служебная командировка — это поездка работника по распоряжению руководителя государственного органа (поездка государственного служащего — по распоряжению руководителя государственной службы) в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения. Таким образом, командировка не является формой отпуска или отдыха. Основанием командировки является соответствующее распоряжение, которое обязательно для работника/государственного служащего. Целью командировки является выполнение служебного поручения. В таком случае возмещение понесенных работником/государственным служащим расходов в служебной командировке является обязанностью государственного органа, предприятия, учреждения, организации, вытекающей из интересов службы.

