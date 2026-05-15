Дорогою на медогляд військовий втік із супроводу та вдарив іншого бійця милицею

Під час поїздки до медзакладу для перевірки на можливе наркотичне сп'яніння військовий втік із супроводу, вдарив одного з інших військових милицею та понад дві доби був у СЗЧ.

Диканський районний суд Полтавської області притягнув військовослужбовця до адміністративної відповідальності за самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану. У справі суд також проаналізував питання кваліфікації таких дій після змін до статті 407 Кримінального кодексу України, якими було декриміналізовано самовільне залишення військової частини тривалістю до трьох діб під час воєнного стану.

Суть справи № 529/1188/25

Суд встановив, що 10 грудня 2025 року військовослужбовець, який обіймав посаду оператора 2 відділення взводу управління 7 зенітної кулеметної роти військової частини, у супроводі двох інших військовослужбовців був направлений до медичного закладу в Полтаві для проходження огляду з метою встановлення факту перебування у стані наркотичного сп’яніння, оскільки у нього були виявлені ознаки такого стану.

Під час поїздки військовослужбовець повідомив про погіршення самопочуття, після чого автомобіль зупинили. Коли він вийшов із транспортного засобу, то почав чинити опір одному із супроводжуючих військовослужбовців, вдарив його милицею та пішов у невідомому напрямку. Після цього супроводжуючі військовослужбовці розпочали пошуки, однак встановити його місцеперебування не вдалося.

Суд встановив, що у період з 17:05 10 грудня 2025 року до 11:00 12 грудня 2025 року військовослужбовець без дозволу командування та без поважних причин перебував поза межами розташування військової частини, не виконував обов’язків військової служби та проводив час на власний розсуд. До місця служби він повернувся самостійно.

Захисник військовослужбовця просив закрити провадження у справі, посилаючись на відсутність складу адміністративного правопорушення. На думку сторони захисту, оскільки дії були вчинені під час воєнного стану, вони не могли бути кваліфіковані за ч. 3 ст. 172-11 КУпАП. Адвокат вказував, що ч. 4 ст. 172-11 КУпАП передбачає відповідальність за аналогічні дії в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, а тому існує правова прогалина, через яку такі дії не утворюють ані адміністративного, ані кримінального правопорушення.

Суд не погодився із такими доводами.

Позиція суду

У постанові зазначено, що відповідно до ст. 1 Закону «Про оборону України» воєнний стан є одним із видів особливого періоду. Суд звернув увагу, що після внесення змін до ч. 5 ст. 407 КК України Законом №3233-ІХ від 13 липня 2023 року кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану настає лише у випадках, коли таке діяння триває понад три доби або вчинене в бойовій обстановці.

Суд підкреслив, що внаслідок цих змін фактично було декриміналізовано самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану тривалістю до трьох діб. Водночас наявність у ч. 4 ст. 172-11 КУпАП застереження «крім воєнного стану» не виключає можливості застосування ч. 3 ст. 172-11 КУпАП.

Суд дійшов висновку, що дії військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану на строк до трьох діб, підлягають кваліфікації саме за ч. 3 ст. 172-11 КУпАП. Також суд зазначив, що ця норма не містить заборони на її застосування під час дії воєнного стану.

Оцінюючи докази, суд врахував протокол про військове адміністративне правопорушення, рапорти командування та оперативних чергових, письмові пояснення військовослужбовців, а також пояснення самого правопорушника, який визнав вину та повідомив, що залишив місце служби через нервове перенапруження і неможливість вибути на лікування.

Суд також дослідив надані стороною захисту медичні документи, з яких убачається, що військовослужбовець дійсно мав низку тяжких захворювань та проходив лікування у різні періоди. Однак суд наголосив, що доказів перебування особи на лікуванні саме у період відсутності на службі надано не було. Крім того, суд зазначив, що погіршення стану здоров’я без належного повідомлення командування не є поважною причиною самовільного залишення місця служби.

За результатами розгляду справи суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-11 КУпАП, та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн.

З огляду на скрутне матеріальне становище та наявність тяжких захворювань суд розстрочив сплату штрафу на 10 місяців із обов’язком щомісячної сплати по 850 грн. Також із військовослужбовця стягнуто судовий збір у розмірі 665,60 грн.

