По дороге на медосмотр военный сбежал из сопровождения и ударил другого бойца костылем

Диканьский районный суд Полтавской области привлек военнослужащего к административной ответственности за самовольное оставление места службы в условиях военного положения. В деле суд также проанализировал вопрос квалификации таких действий после изменений в статью 407 Уголовного кодекса Украины, которыми было декриминализовано самовольное оставление воинской части продолжительностью до трёх суток во время военного положения.

Суть дела № 529/1188/25

Суд установил, что 10 декабря 2025 года военнослужащий, занимавший должность оператора 2 отделения взвода управления 7 зенитной пулемётной роты воинской части, в сопровождении двух других военнослужащих был направлен в медицинское учреждение в Полтаве для прохождения осмотра с целью установления факта пребывания в состоянии наркотического опьянения, поскольку у него были выявлены признаки такого состояния.

Во время поездки военнослужащий сообщил об ухудшении самочувствия, после чего автомобиль остановили. Когда он вышел из транспортного средства, то начал оказывать сопротивление одному из сопровождающих военнослужащих, ударил его костылём и ушёл в неизвестном направлении. После этого сопровождающие военнослужащие начали поиски, однако установить его местонахождение не удалось.

Суд установил, что в период с 17:05 10 декабря 2025 года до 11:00 12 декабря 2025 года военнослужащий без разрешения командования и без уважительных причин находился вне расположения воинской части, не выполнял обязанности военной службы и проводил время по собственному усмотрению. К месту службы он вернулся самостоятельно.

Защитник военнослужащего просил закрыть производство по делу, ссылаясь на отсутствие состава административного правонарушения. По мнению стороны защиты, поскольку действия были совершены во время военного положения, они не могли быть квалифицированы по ч. 3 ст. 172-11 КУоАП. Адвокат указывал, что ч. 4 ст. 172-11 КУоАП предусматривает ответственность за аналогичные действия в условиях особого периода, кроме военного положения, а потому существует правовой пробел, из-за которого такие действия не образуют ни административного, ни уголовного правонарушения.

Суд не согласился с такими доводами.

Позиция суда

В постановлении указано, что в соответствии со ст. 1 Закона «Об обороне Украины» военное положение является одним из видов особого периода. Суд обратил внимание, что после внесения изменений в ч. 5 ст. 407 УК Украины Законом №3233-ІХ от 13 июля 2023 года уголовная ответственность за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения наступает лишь в случаях, когда такое деяние продолжается более трёх суток или совершено в боевой обстановке.

Суд подчеркнул, что вследствие этих изменений фактически было декриминализовано самовольное оставление воинской части в условиях военного положения продолжительностью до трёх суток. В то же время наличие в ч. 4 ст. 172-11 КУоАП оговорки «кроме военного положения» не исключает возможности применения ч. 3 ст. 172-11 КУоАП.

Суд пришёл к выводу, что действия военнослужащего, который самовольно оставил место службы в условиях военного положения на срок до трёх суток, подлежат квалификации именно по ч. 3 ст. 172-11 КУоАП. Также суд отметил, что эта норма не содержит запрета на её применение во время действия военного положения.

Оценивая доказательства, суд учёл протокол о военном административном правонарушении, рапорты командования и оперативных дежурных, письменные объяснения военнослужащих, а также объяснения самого правонарушителя, который признал вину и сообщил, что оставил место службы из-за нервного перенапряжения и невозможности выбыть на лечение.

Суд также исследовал предоставленные стороной защиты медицинские документы, из которых следует, что военнослужащий действительно имел ряд тяжёлых заболеваний и проходил лечение в разные периоды. Однако суд подчеркнул, что доказательств пребывания лица на лечении именно в период отсутствия на службе предоставлено не было. Кроме того, суд отметил, что ухудшение состояния здоровья без надлежащего уведомления командования не является уважительной причиной самовольного оставления места службы.

По результатам рассмотрения дела суд признал военнослужащего виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-11 КУоАП, и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 8500 грн.

Учитывая тяжёлое материальное положение и наличие тяжёлых заболеваний, суд рассрочил уплату штрафа на 10 месяцев с обязательством ежемесячной уплаты по 850 грн. Также с военнослужащего взыскан судебный сбор в размере 665,60 грн.

