  1. В Україні

Як отримати податковий номер для дитини онлайн — алгоритм дій

21:28, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці можуть замовити е-картку платника податків.
Як отримати податковий номер для дитини онлайн — алгоритм дій
Фото: blik.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області пояснило, як отримати РНОКПП для дитини онлайн.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

  • Вкажіть дитину, для якої оформлюєте податковий номер.
  • Вкажіть, чи має дитина ID-картку або закордонний паспорт.
  • Відскануйте документ дитини або введіть УНЗР вручну.
  • Підтвердіть, що дитина проживає з вами, якщо в неї немає зареєстрованого місця проживання. Заяву може подати лише той із батьків, з ким проживає дитина.
  • Підтвердіть або вкажіть контактні дані.
  • Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою Дія.Підпис.

Оформити РНОКПП для дитини може лише дорослий, з яким проживає дитина до 17 років.

Як замовити е-картку платника податків

Для дорослого

Введіть або підтвердіть контактні дані.

Перевірте заяву та підпишіть за допомогою Дія.Підпис.

Завантажте е-картку протягом 24 годин.

Для дитини

Оберіть дитину та за потреби вкажіть податковий номер.

Підтвердіть місце проживання дитини, якщо воно не зареєстроване. Подати заяву може лише той з батьків, з ким проживає дитина.

Введіть або підтвердіть контактні дані.

Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою Дія.Підпису.

Які документи знадобляться?

Щоб отримати документ необхідно, щоб Ваш профіль був підтверджений у Дії. А ще:

  • Ваша ID-картка або закордонний паспорт у застосунку.
  • Свідоцтво про народження дитини — воно має підтягнутися автоматично.

Щоб замовити е-картку платника податків знадобиться РНОКПП.

Які документи дитині знадобляться?

  • актовий запис про народження в ДРАЦС;
  • для дітей від 14 до 17 років — ID-картка;
  • зареєстроване або задеклароване місце проживання, якщо дитині вже виповнилося 14 років. Для дитини до 14 — достатньо, щоб один із батьків підтвердив, що дитина проживає з ним.

Нагадаємо, з 14 травня українцям більше не потрібно мати окрему паперову картку платника податків (РНОКПП), оскільки її електронний аналог у застосунку Дія має таку ж юридичну силу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Фактичного проживання батька з дитиною більше не достатньо: позиція Верховного Суду щодо відстрочки

Статус батька, який самостійно виховує дитину, потребує повного припинення батьківської правосуб'єктності матері, а не просто довідок зі школи чи лікарні.

На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

Пленум ВС не дійшов згоди щодо розподілу апеляційних скарг у ВП ВС: розгляд висновку відкладено

Через дискусію про спеціалізацію розгляд висновку відкладено.

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]