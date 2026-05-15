Як отримати податковий номер для дитини онлайн — алгоритм дій
Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області пояснило, як отримати РНОКПП для дитини онлайн.
- Вкажіть дитину, для якої оформлюєте податковий номер.
- Вкажіть, чи має дитина ID-картку або закордонний паспорт.
- Відскануйте документ дитини або введіть УНЗР вручну.
- Підтвердіть, що дитина проживає з вами, якщо в неї немає зареєстрованого місця проживання. Заяву може подати лише той із батьків, з ким проживає дитина.
- Підтвердіть або вкажіть контактні дані.
- Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою Дія.Підпис.
Оформити РНОКПП для дитини може лише дорослий, з яким проживає дитина до 17 років.
Як замовити е-картку платника податків
Для дорослого
Введіть або підтвердіть контактні дані.
Перевірте заяву та підпишіть за допомогою Дія.Підпис.
Завантажте е-картку протягом 24 годин.
Для дитини
Оберіть дитину та за потреби вкажіть податковий номер.
Підтвердіть місце проживання дитини, якщо воно не зареєстроване. Подати заяву може лише той з батьків, з ким проживає дитина.
Введіть або підтвердіть контактні дані.
Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою Дія.Підпису.
Які документи знадобляться?
Щоб отримати документ необхідно, щоб Ваш профіль був підтверджений у Дії. А ще:
- Ваша ID-картка або закордонний паспорт у застосунку.
- Свідоцтво про народження дитини — воно має підтягнутися автоматично.
Щоб замовити е-картку платника податків знадобиться РНОКПП.
Які документи дитині знадобляться?
- актовий запис про народження в ДРАЦС;
- для дітей від 14 до 17 років — ID-картка;
- зареєстроване або задеклароване місце проживання, якщо дитині вже виповнилося 14 років. Для дитини до 14 — достатньо, щоб один із батьків підтвердив, що дитина проживає з ним.
Нагадаємо, з 14 травня українцям більше не потрібно мати окрему паперову картку платника податків (РНОКПП), оскільки її електронний аналог у застосунку Дія має таку ж юридичну силу.
