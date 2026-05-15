Як отримати податковий номер для дитини онлайн — алгоритм дій

Українці можуть замовити е-картку платника податків.

Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області пояснило, як отримати РНОКПП для дитини онлайн.

Вкажіть дитину, для якої оформлюєте податковий номер.

Вкажіть, чи має дитина ID-картку або закордонний паспорт.

Відскануйте документ дитини або введіть УНЗР вручну.

Підтвердіть, що дитина проживає з вами, якщо в неї немає зареєстрованого місця проживання. Заяву може подати лише той із батьків, з ким проживає дитина.

Підтвердіть або вкажіть контактні дані.

Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою Дія.Підпис.

Оформити РНОКПП для дитини може лише дорослий, з яким проживає дитина до 17 років.

Як замовити е-картку платника податків

Для дорослого

Введіть або підтвердіть контактні дані.

Перевірте заяву та підпишіть за допомогою Дія.Підпис.

Завантажте е-картку протягом 24 годин.

Для дитини

Оберіть дитину та за потреби вкажіть податковий номер.

Підтвердіть місце проживання дитини, якщо воно не зареєстроване. Подати заяву може лише той з батьків, з ким проживає дитина.

Введіть або підтвердіть контактні дані.

Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою Дія.Підпису.

Які документи знадобляться?

Щоб отримати документ необхідно, щоб Ваш профіль був підтверджений у Дії. А ще:

Ваша ID-картка або закордонний паспорт у застосунку.

Свідоцтво про народження дитини — воно має підтягнутися автоматично.

Щоб замовити е-картку платника податків знадобиться РНОКПП.

Які документи дитині знадобляться?

актовий запис про народження в ДРАЦС;

для дітей від 14 до 17 років — ID-картка;

зареєстроване або задеклароване місце проживання, якщо дитині вже виповнилося 14 років. Для дитини до 14 — достатньо, щоб один із батьків підтвердив, що дитина проживає з ним.

Нагадаємо, з 14 травня українцям більше не потрібно мати окрему паперову картку платника податків (РНОКПП), оскільки її електронний аналог у застосунку Дія має таку ж юридичну силу.

