  1. В Україні

Фізична картка платника податків тепер не обов’язкова – документ у Дії прирівняли до паперового

16:31, 14 травня 2026
РНОКПП у Дії офіційно прирівняли до паперового документа
РНОКПП у Дії офіційно прирівняли до паперового документа
Фото: mintranslation.com
З 14 травня українцям більше не потрібно мати окрему паперову картку платника податків (РНОКПП), оскільки її електронний аналог у застосунку Дія має таку ж юридичну силу.

Під час Mintsyfra Summit заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль повідомила, що е-картка РНОКПП у застосунку містить спеціальний QR-код, який дозволяє державним установам та банкам швидко верифікувати дані особи.

Як повідомила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко, відтепер е-Картку платника податків  можна оформити за кілька кліків у Дії — як для себе, так і для дитини. Більше не потрібен фізичний паперовий документ.

Що зміниться:

  • Електронну Картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років — самостійно, без візиту до податкової.
  • Батьки можуть замовити е-картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-картку для дитини до 17 років — одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків.

Ця зміна працює в тому числі і для дітей, які через війну опинилися за кордоном, через систему е-Консул.

Як отримати РНОКПП дитині у Дії: відкрийте застосунок Дія → перейдіть у розділ «Податкові послуги» → оберіть «Податковий номер дитині» → введіть або підтвердіть контактні дані → перевірте заяву та підпишіть Дія.Підписом.

Як отримати е-Картку платника податків у Дії:  відкрийте застосунок Дія → перейдіть у розділ «Податкові послуги» → оберіть «Е-картка платника податків для себе чи дитини» → введіть або підтвердіть контактні дані → перевірте заяву та підпишіть Дія.Підписом.

Дія Міністерство цифрової трансформації

