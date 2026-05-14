  1. В Украине

Физическая карточка налогоплательщика теперь не обязательна – документ в Дии приравняли к бумажному

16:31, 14 мая 2026
РНОКПП в Дии официально приравняли к бумажному документу.
С 14 мая украинцам больше не нужно иметь отдельную бумажную карточку налогоплательщика (РНОКПП), поскольку ее электронный аналог в приложении Дия имеет такую же юридическую силу.

Во время Mintsyfra Summit заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль сообщила, что е-карточка РНОКПП в приложении содержит специальный QR-код, который позволяет государственным учреждениям и банкам быстро верифицировать данные лица.

Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, теперь е-Карту налогоплательщика можно оформить в несколько кликов в Дии — как для себя, так и для ребенка. Больше не нужен физический бумажный документ.

Электронная карта будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажная.

Что изменится:

  • Электронную Карту налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет — самостоятельно, без визита в налоговую.
  • Родители могут заказать е-карту для себя, а также оформить РНОКПП и е-карту для ребенка до 17 лет — сразу в цифровом формате. Готовый документ автоматически появится в приложении родителей.

Это изменение работает в том числе и для детей, которые из-за войны оказались за границей, через систему е-Консул.

Как получить РНОКПП ребенку в Дии: откройте приложение Дия → перейдите в раздел «Налоговые услуги» → выберите «Налоговый номер ребенку» → введите или подтвердите контактные данные → проверьте заявление и подпишите Дия.Подписью.

Как получить е-Карту налогоплательщика в Дии: откройте приложение Дия → перейдите в раздел «Налоговые услуги» → выберите «Е-карта налогоплательщика для себя или ребенка» → введите или подтвердите контактные данные → проверьте заявление и подпишите Дия.Подписью.

