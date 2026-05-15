Как получить налоговый номер для ребенка онлайн — алгоритм действий
Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области объяснило, как получить РНОКПП для ребенка онлайн.
- Укажите ребенка, для которого оформляете налоговый номер.
- Укажите, есть ли у ребенка ID-карта или загранпаспорт.
- Отсканируйте документ ребенка или введите УНЗР вручную.
- Подтвердите, что ребенок проживает с вами, если у него нет зарегистрированного места жительства. Заявление может подать только тот из родителей, с кем проживает ребенок.
- Подтвердите или укажите контактные данные.
- Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.
Оформить РНОКПП для ребенка может только взрослый, с которым проживает ребенок до 17 лет.
Как заказать е-карту налогоплательщика
Для взрослого
Введите или подтвердите контактные данные.
Проверьте заявление и подпишите с помощью Дія.Підпис.
Загрузите е-карту в течение 24 часов.
Для ребенка
Выберите ребенка и при необходимости укажите налоговый номер.
Подтвердите место проживания ребенка, если оно не зарегистрировано. Подать заявление может только тот из родителей, с кем проживает ребенок.
Введите или подтвердите контактные данные.
Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.
Какие документы понадобятся?
Чтобы получить документ, необходимо, чтобы ваш профиль был подтвержден в Дії. А также:
- Ваша ID-карта или загранпаспорт в приложении.
- Свидетельство о рождении ребенка — оно должно подтянуться автоматически.
Чтобы заказать е-карту налогоплательщика, понадобится РНОКПП.
Какие документы понадобятся ребенку?
- актовая запись о рождении в ДРАЦС;
- для детей от 14 до 17 лет — ID-карта;
- зарегистрированное или задекларированное место жительства, если ребенку уже исполнилось 14 лет. Для ребенка до 14 лет — достаточно, чтобы один из родителей подтвердил, что ребенок проживает с ним.
Напомним, с 14 мая украинцам больше не нужно иметь отдельную бумажную карточку налогоплательщика (РНОКПП), поскольку ее электронный аналог в приложении Дия имеет такую же юридическую силу.
