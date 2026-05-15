  В Украине

Как получить налоговый номер для ребенка онлайн — алгоритм действий

21:28, 15 мая 2026
Украинцы могут заказать е-карту налогоплательщика.
Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области объяснило, как получить РНОКПП для ребенка онлайн.

  • Укажите ребенка, для которого оформляете налоговый номер.
  • Укажите, есть ли у ребенка ID-карта или загранпаспорт.
  • Отсканируйте документ ребенка или введите УНЗР вручную.
  • Подтвердите, что ребенок проживает с вами, если у него нет зарегистрированного места жительства. Заявление может подать только тот из родителей, с кем проживает ребенок.
  • Подтвердите или укажите контактные данные.
  • Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Оформить РНОКПП для ребенка может только взрослый, с которым проживает ребенок до 17 лет.

Как заказать е-карту налогоплательщика

Для взрослого

Введите или подтвердите контактные данные.

Проверьте заявление и подпишите с помощью Дія.Підпис.

Загрузите е-карту в течение 24 часов.

Для ребенка

Выберите ребенка и при необходимости укажите налоговый номер.

Подтвердите место проживания ребенка, если оно не зарегистрировано. Подать заявление может только тот из родителей, с кем проживает ребенок.

Введите или подтвердите контактные данные.

Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Какие документы понадобятся?

Чтобы получить документ, необходимо, чтобы ваш профиль был подтвержден в Дії. А также:

  • Ваша ID-карта или загранпаспорт в приложении.
  • Свидетельство о рождении ребенка — оно должно подтянуться автоматически.

Чтобы заказать е-карту налогоплательщика, понадобится РНОКПП.

Какие документы понадобятся ребенку?

  • актовая запись о рождении в ДРАЦС;
  • для детей от 14 до 17 лет — ID-карта;
  • зарегистрированное или задекларированное место жительства, если ребенку уже исполнилось 14 лет. Для ребенка до 14 лет — достаточно, чтобы один из родителей подтвердил, что ребенок проживает с ним.

Напомним, с 14 мая украинцам больше не нужно иметь отдельную бумажную карточку налогоплательщика (РНОКПП), поскольку ее электронный аналог в приложении Дия имеет такую же юридическую силу.

налоговая ГНС

