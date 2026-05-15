Как получить налоговый номер для ребенка онлайн — алгоритм действий

Украинцы могут заказать е-карту налогоплательщика.

Фото: blik.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области объяснило, как получить РНОКПП для ребенка онлайн.

Укажите ребенка, для которого оформляете налоговый номер.

Укажите, есть ли у ребенка ID-карта или загранпаспорт.

Отсканируйте документ ребенка или введите УНЗР вручную.

Подтвердите, что ребенок проживает с вами, если у него нет зарегистрированного места жительства. Заявление может подать только тот из родителей, с кем проживает ребенок.

Подтвердите или укажите контактные данные.

Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Оформить РНОКПП для ребенка может только взрослый, с которым проживает ребенок до 17 лет.

Как заказать е-карту налогоплательщика

Для взрослого

Введите или подтвердите контактные данные.

Проверьте заявление и подпишите с помощью Дія.Підпис.

Загрузите е-карту в течение 24 часов.

Для ребенка

Выберите ребенка и при необходимости укажите налоговый номер.

Подтвердите место проживания ребенка, если оно не зарегистрировано. Подать заявление может только тот из родителей, с кем проживает ребенок.

Введите или подтвердите контактные данные.

Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Какие документы понадобятся?

Чтобы получить документ, необходимо, чтобы ваш профиль был подтвержден в Дії. А также:

Ваша ID-карта или загранпаспорт в приложении.

Свидетельство о рождении ребенка — оно должно подтянуться автоматически.

Чтобы заказать е-карту налогоплательщика, понадобится РНОКПП.

Какие документы понадобятся ребенку?

актовая запись о рождении в ДРАЦС;

для детей от 14 до 17 лет — ID-карта;

зарегистрированное или задекларированное место жительства, если ребенку уже исполнилось 14 лет. Для ребенка до 14 лет — достаточно, чтобы один из родителей подтвердил, что ребенок проживает с ним.

Напомним, с 14 мая украинцам больше не нужно иметь отдельную бумажную карточку налогоплательщика (РНОКПП), поскольку ее электронный аналог в приложении Дия имеет такую же юридическую силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.