На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

На сайті Ради суддів України відбулося ключове оновлення — опубліковано дані інтерактивної карти судів України за І квартал 2026 року. Цей інструмент, розроблений на основі Методики визначення граничної чисельності суддів, дозволяє в реальному часі побачити розрив між кількістю справ, що надходять на розгляд, та реальними людськими ресурсами системи.

Інтерактивна карта навантаження — це не просто статистика, судової реальності, де замість відсотків ми бачимо справжній стан виснаження системи. Від адміністративних судів Києва до місцевих судів Одещини — як нерівномірний розподіл справ впливає на правосуддя.

Місцеві загальні суди: основа системи під загрозою

Саме місцеві загальні суди приймають на себе основний масив людських проблем — від сімейних спорів до кримінальних проваджень. Лише за один квартал до судів цієї ланки надійшло 836 208 справ, що вкотре демонструє масштаб навантаження на суддів першої інстанції.

Окремі суди працюють у вкрай складних кадрових умовах.

Зокрема, Печерський районний суд Києва розглянув 15 845 справ, при цьому фактично правосуддя здійснюють лише 19 суддів за штатної чисельності 87.

Подібна ситуація і в Київському районному суді Одеси, де на 20 суддів (за нормативу 123) припало 14 738 справ.

Загалом статистика свідчить, що нормативний час, необхідний для розгляду справ у місцевих загальних судах, перевищує 2,6 млн годин, що наочно ілюструє масштаб кадрового дефіциту та навантаження на судову систему першої інстанції.

Апеляційні загальні суди: кадровий голод у цифрах

Ситуація в апеляційній ланці загальних судів демонструє так само критичний дисбаланс. Загалом по Україні (без урахування 4 судів зі зміненою підсудністю) надійшло 85 217 справ та матеріалів.

Київський апеляційний суд залишається епіцентром навантаження: 20 011 справ за квартал. При нормативній потребі у 196 суддях, фактично з повноваженнями працює лише 61. Це означає, що кожен суддя несе навантаження, яке втричі перевищує норму.

Дніпровський апеляційний суд потребує 114 фахівців, але має лише 30.

Загальна картина по країні: за нормативами потрібно 967 суддів, тоді як фактично працює лише 364. Тобто, судова система апеляційного рівня укомплектована менш ніж на 40% від необхідної потужності.

Адміністративна юрисдикція

Адміністративні суди, що розглядають спори громадян з державою, перебувають під винятковим тиском.

Окружні адміністративні суди: за І квартал 2026 року надійшло 153 442 справи.

Особливо критична ситуація в Київському окружному адмінсуді (16 127 справ) та Житомирському (15 817 справ). У Житомирі при потребі у 289 суддів працює лише 19.

Апеляційні адміністративні суди (ААС): тут цифри досягають аномального рівня.

Восьмий ААС (Львів) отримав 25 588 справ. За нормативами для обробки такого обсягу потрібно 490 суддів, а фактично працює лише 32. Це створює фізичну неможливість розгляду справ у встановлені законом строки.

Господарські суди

Господарська юрисдикція виглядає більш збалансованою, але й тут є проблеми.

До місцевих господарських судів надійшло 50 923 справи.

Господарський суд міста Києва прийняв 8 958 справ. Тут фактична чисельність (65 суддів) є найближчою до штатної (77), проте норматив все одно вимагає 137 фахівців.

В апеляційних господарських судах (ГАС) ситуація подібна: при надходженні 9 389 справ по всій Україні, система має 134 судді з повноваженнями при нормі у 243.

Статистика демонструє критичний розрив між нормативним часом, необхідним для розгляду справ, та фактичними кадровими можливостями системи. За розрахунками, для розгляду справ, що надійшли лише за три місяці, системі необхідно 6 441 суддя місцевих загальних судів, тоді як фактично правосуддя здійснюють лише 2 757 суддів. Таким чином, кадровий дефіцит становить близько 57%. Це автоматично веде до того, що справи, які за законом мають розглядатись протягом 2-3 місяців, розтягуються.

Кадровий дефіцит уже виходить за межі організаційної проблеми та може становити ризик для спроможності держави забезпечувати правосуддя.

Дані за 2026 рік мають стати аргументом для укрупнення судів і перерозподілу штатної чисельності з малонавантажених регіонів до великих міст.

Завдяки інтерактивній карті Ради суддів України ми бачимо реальну цінність кожного судового рішення в годинах і людських зусиллях. Однак, якщо ці цифри не призведуть до системних кадрових і організаційних рішень, карта навантаження так і залишиться картою хронічної втоми української Феміди.

