  1. Публикации
  2. / Суд инфо

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

14:00, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.
На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Совета судей Украины произошло ключевое обновление — опубликованы данные интерактивной карты судов Украины за I квартал 2026 года. Этот инструмент, разработанный на основе Методики определения предельной численности судей, позволяет в реальном времени увидеть разрыв между количеством дел, поступающих на рассмотрение, и реальными человеческими ресурсами системы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Интерактивная карта нагрузки — это не просто статистика, а зеркало судебной реальности, где вместо процентов мы видим истинное состояние истощения системы. От административных судов Киева до местных судов Одесской области — как неравномерное распределение дел влияет на правосудие.

Местные общие суды: основа системы под угрозой

Именно местные общие суды принимают на себя основной массив человеческих проблем — от семейных споров до уголовных производств. Только за один квартал в суды этого звена поступило 836 208 дел, что в очередной раз демонстрирует масштаб нагрузки на судей первой инстанции.

Отдельные суды работают в крайне сложных кадровых условиях. В частности, Печерский районный суд Киева рассмотрел 15 845 дел, при этом фактически правосудие осуществляют только 19 судей при штатной численности 87. Подобная ситуация и в Киевском районном суде Одессы, где на 20 судей (при нормативе 123) пришлось 14 738 дел.

В целом статистика свидетельствует, что нормативное время, необходимое для рассмотрения дел в местных общих судах, превышает 2,6 млн часов, что наглядно иллюстрирует масштаб кадрового дефицита и нагрузки на судебную систему первой инстанции.

Апелляционные общие суды: кадровый голод в цифрах

Ситуация в апелляционном звене общих судов демонстрирует столь же критический дисбаланс. В целом по Украине (без учета 4 судов с измененной подсудностью) поступило 85 217 дел и материалов.

Киевский апелляционный суд остается эпицентром нагрузки: 20 011 дел за квартал. При нормативной потребности в 196 судьях, фактически с полномочиями работает только 61. Это означает, что каждый судья несет нагрузку, в три раза превышающую норму. Днепровский апелляционный суд нуждается в 114 специалистах, но имеет только 30.

Общая картина по стране: по нормативам требуется 967 судей, тогда как фактически работает только 364. То есть, судебная система апелляционного уровня укомплектована менее чем на 40% от необходимой мощности.

Административная юрисдикция

Административные суды, рассматривающие споры граждан с государством, находятся под исключительным давлением.

Окружные административные суды: за I квартал 2026 года поступило 153 442 дела. Особо критическая ситуация в Киевском окружном админсуде (16 127 дел) и Житомирском (15 817 дел). В Житомире при потребности в 289 судей работает только 19.

Апелляционные административные суды (ААС): здесь цифры достигают аномального уровня. Восьмой ААС (Львов) получил 25 588 дел. По нормативам для обработки такого объема требуется 490 судей, а фактически работает всего 32. Это создает физическую невозможность рассмотрения дел в установленные законом сроки.

Хозяйственные суды

Хозяйственная юрисдикция выглядит более сбалансированной, но и здесь есть проблемы. В местные хозяйственные суды поступило 50 923 дела. Хозяйственный суд города Киева принял 8 958 дел. Здесь фактическая численность (65 судей) ближе всего к штатной (77), однако норматив все равно требует 137 специалистов.

В апелляционных хозяйственных судах (АГС) ситуация подобная: при поступлении 9 389 дел по всей Украине, система располагает 134 судьями с полномочиями при норме в 243.

Статистика демонстрирует критический разрыв между нормативным временем, необходимым для рассмотрения дел, и фактическими кадровыми возможностями системы. По расчетам, для рассмотрения дел, поступивших только за три месяца, системе необходимо 6 441 судья местных общих судов, тогда как фактически правосудие осуществляют лишь 2 757 судей. Таким образом, кадровый дефицит составляет около 57%. Это автоматически ведет к тому, что дела, которые по закону должны рассматриваться в течение 2-3 месяцев, растягиваются.

Кадровый дефицит уже выходит за пределы организационной проблемы и может представлять риск для способности государства обеспечивать правосудие. Данные за 2026 год должны стать аргументом для укрупнения судов и перераспределения штатной численности из малонагруженных регионов в крупные города.

Благодаря интерактивной карте Совета судей Украины мы видим реальную ценность каждого судебного решения в часах и человеческих усилиях. Однако, если эти цифры не приведут к системным кадровым и организационным решениям, карта нагрузки так и останется картой хронической усталости украинской Фемиды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Украина апелляционные суды суды общей юрисдикции

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС раскритиковал изменения в КАС и выступил за сохранение специализации судей

Пленум ВС поднял вопрос о расширении подходов по делам, связанным с решениями ВСП по жалобам на решения дисциплинарных палат.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Prozorro без НДС: как изменится система публичных закупок с 1 июля 2026

Минэкономики обращает внимание заказчиков на необходимость четко разграничивать этапы закупки, где НДС учитывается, а где — нет.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]