На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

На сайте Совета судей Украины произошло ключевое обновление — опубликованы данные интерактивной карты судов Украины за I квартал 2026 года. Этот инструмент, разработанный на основе Методики определения предельной численности судей, позволяет в реальном времени увидеть разрыв между количеством дел, поступающих на рассмотрение, и реальными человеческими ресурсами системы.

Интерактивная карта нагрузки — это не просто статистика, а зеркало судебной реальности, где вместо процентов мы видим истинное состояние истощения системы. От административных судов Киева до местных судов Одесской области — как неравномерное распределение дел влияет на правосудие.

Местные общие суды: основа системы под угрозой

Именно местные общие суды принимают на себя основной массив человеческих проблем — от семейных споров до уголовных производств. Только за один квартал в суды этого звена поступило 836 208 дел, что в очередной раз демонстрирует масштаб нагрузки на судей первой инстанции.

Отдельные суды работают в крайне сложных кадровых условиях. В частности, Печерский районный суд Киева рассмотрел 15 845 дел, при этом фактически правосудие осуществляют только 19 судей при штатной численности 87. Подобная ситуация и в Киевском районном суде Одессы, где на 20 судей (при нормативе 123) пришлось 14 738 дел.

В целом статистика свидетельствует, что нормативное время, необходимое для рассмотрения дел в местных общих судах, превышает 2,6 млн часов, что наглядно иллюстрирует масштаб кадрового дефицита и нагрузки на судебную систему первой инстанции.

Апелляционные общие суды: кадровый голод в цифрах

Ситуация в апелляционном звене общих судов демонстрирует столь же критический дисбаланс. В целом по Украине (без учета 4 судов с измененной подсудностью) поступило 85 217 дел и материалов.

Киевский апелляционный суд остается эпицентром нагрузки: 20 011 дел за квартал. При нормативной потребности в 196 судьях, фактически с полномочиями работает только 61. Это означает, что каждый судья несет нагрузку, в три раза превышающую норму. Днепровский апелляционный суд нуждается в 114 специалистах, но имеет только 30.

Общая картина по стране: по нормативам требуется 967 судей, тогда как фактически работает только 364. То есть, судебная система апелляционного уровня укомплектована менее чем на 40% от необходимой мощности.

Административная юрисдикция

Административные суды, рассматривающие споры граждан с государством, находятся под исключительным давлением.

Окружные административные суды: за I квартал 2026 года поступило 153 442 дела. Особо критическая ситуация в Киевском окружном админсуде (16 127 дел) и Житомирском (15 817 дел). В Житомире при потребности в 289 судей работает только 19.

Апелляционные административные суды (ААС): здесь цифры достигают аномального уровня. Восьмой ААС (Львов) получил 25 588 дел. По нормативам для обработки такого объема требуется 490 судей, а фактически работает всего 32. Это создает физическую невозможность рассмотрения дел в установленные законом сроки.

Хозяйственные суды

Хозяйственная юрисдикция выглядит более сбалансированной, но и здесь есть проблемы. В местные хозяйственные суды поступило 50 923 дела. Хозяйственный суд города Киева принял 8 958 дел. Здесь фактическая численность (65 судей) ближе всего к штатной (77), однако норматив все равно требует 137 специалистов.

В апелляционных хозяйственных судах (АГС) ситуация подобная: при поступлении 9 389 дел по всей Украине, система располагает 134 судьями с полномочиями при норме в 243.

Статистика демонстрирует критический разрыв между нормативным временем, необходимым для рассмотрения дел, и фактическими кадровыми возможностями системы. По расчетам, для рассмотрения дел, поступивших только за три месяца, системе необходимо 6 441 судья местных общих судов, тогда как фактически правосудие осуществляют лишь 2 757 судей. Таким образом, кадровый дефицит составляет около 57%. Это автоматически ведет к тому, что дела, которые по закону должны рассматриваться в течение 2-3 месяцев, растягиваются.

Кадровый дефицит уже выходит за пределы организационной проблемы и может представлять риск для способности государства обеспечивать правосудие. Данные за 2026 год должны стать аргументом для укрупнения судов и перераспределения штатной численности из малонагруженных регионов в крупные города.

Благодаря интерактивной карте Совета судей Украины мы видим реальную ценность каждого судебного решения в часах и человеческих усилиях. Однако, если эти цифры не приведут к системным кадровым и организационным решениям, карта нагрузки так и останется картой хронической усталости украинской Фемиды.

