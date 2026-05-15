У Львові чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці

Невідомий чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з предмета, схожого на пістолет, після чого втік з місця події.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред вулиці.

Як повідомили у поліції, невідомий чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з предмета, схожого на пістолет, після чого втік з місця події. Очевидці викликали правоохоронців на спецлінію 102.

Правоохоронцям вдалося встановити, що до стрілянини причетний 34-річний львів’янин. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці вилучили зброю – пристрій, схожий на пневматичний пістолет, та направили на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.