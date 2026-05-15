  1. В Украине

Во Львове мужчина открыл стрельбу посреди улицы

22:54, 15 мая 2026
Во Львове правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу посреди улицы.

Как сообщили в полиции, неизвестный мужчина произвел около десяти выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали правоохранителей по спецлинии 102.

Правоохранителям удалось установить, что к стрельбе причастен 34-летний житель Львова. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители изъяли оружие — устройство, похожее на пневматический пистолет, и направили его на экспертное исследование.

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством органов прокуратуры, начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Также решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

