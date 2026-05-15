Пленум ВС не дійшов згоди щодо розподілу апеляційних скарг у ВП ВС: розгляд висновку відкладено

13:07, 15 травня 2026
Через дискусію про спеціалізацію розгляд висновку відкладено.
Пленум ВС не дійшов згоди щодо розподілу апеляційних скарг у ВП ВС: розгляд висновку відкладено
Під час засідання 15 травня Пленум Верховного Суду розглянув  законопроєкт № 13397 (від 24 червня 2025 року), який пропонує змінити правила розподілу апеляційних скарг у Великій Палаті ВС.

Законопроєкт пропонує зміну для КАС України: визначати суддю-доповідача в апеляційних справах Великої Палати без урахування його юрисдикційної спеціалізації.

Позиція «ЗА»: Адміністративні судді підтримують розподіл апеляційних скарг на всіх суддів ВП незалежно від профілю. Головний аргумент — критичний дисбаланс.

Позиція «ПРОТИ»: Судді інших юрисдикцій (цивільної, кримінальної, господарської) виступають категорично проти. Вони вважають, що це зруйнує базовий принцип спеціалізації та призведе до зниження якості судових рішень у специфічних адмінспорах.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 15 травня Пленум Верховний Суд також ухвалив рішення звернутися до КСУ із чотирма конституційними поданнями щодо окремих норм законодавства.

Подання стосуються:

  • обмеження розміру пенсії особам, яким така пенсія призначена (перерахована) відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
  • встановлення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року;
  • запровадження додаткової умови для надання пільг, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;
  • зменшення обсягу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Під час обговорення також порушувалося питання щодо розширення альтернативного підходу для окремих категорій справ, зокрема щодо оскарження рішень Вищої ради правосуддя, ухвалених за результатами розгляду скарг на рішення дисциплінарних палат.

Додамо, «Судово-юридична газета», вела текстову трансляцію Пленуму Верховного Суду.

