Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

13:07, 15 мая 2026
Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.
Во время заседания 15 мая Пленум Верховного Суда рассмотрел законопроект № 13397 (от 24 июня 2025 года), который предлагает изменить правила распределения апелляционных жалоб в Большой Палате ВС.

Законопроект предлагает изменение для КАС Украины: определять судью-докладчика в апелляционных делах Большой Палаты без учета его юрисдикционной специализации.

Позиция «ЗА»: административные судьи поддерживают распределение апелляционных жалоб на всех судей ВП независимо от профиля. Главный аргумент — критический дисбаланс.

Позиция «ПРОТИВ»: судьи других юрисдикций (гражданской, уголовной, хозяйственной) выступают категорически против. Они считают, что это разрушит базовый принцип специализации и приведет к снижению качества судебных решений в специфических административных спорах.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 мая Пленум Верховный Суд также принял решение обратиться в КСУ с четырьмя конституционными представлениями относительно отдельных норм законодательства.

Представления касаются:

  • ограничения размера пенсии лицам, которым такая пенсия назначена (пересчитана) в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»;
  • установления прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года;
  • введения дополнительного условия для предоставления льгот, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;
  • уменьшения объема социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В ходе обсуждения также поднимался вопрос о расширении альтернативного подхода для отдельных категорий дел, в частности относительно обжалования решений Высшего совета правосудия, принятых по результатам рассмотрения жалоб на решения дисциплинарных палат.

Добавим, что «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию Пленума Верховного Суда.

