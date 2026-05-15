Пленум Верховного Суда рассмотрит обращение в КСУ по вопросам пенсий, соцгарантий и оплаты труда судей — текстовая трансляция

Пленум Верховного Суда 15 мая рассмотрит ряд обращений в Конституционный Суд Украины.

Судьи рассмотрят ряд важных вопросов, касающихся как процессуального законодательства, так и социальных гарантий граждан.

Ключевые темы повестки дня

Законодательные инициативы: предоставление заключения к законопроекту относительно изменений в ст. 31 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Конституционные представления: рассмотрение целесообразности обращения в КСУ относительно конституционности норм, регулирующих:

пенсионное обеспечение;

определение прожиточного минимума для расчета судейского вознаграждения;

социальные гарантии для отдельных категорий граждан.

Внутренние вопросы суда: обновление состава Научно-консультативного совета при ВС и отчет о выполнении бюджетной программы за 2025 год.

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию.

10:15 — За обрання лічильної комісії проголосували 104 судді, проти — немає. Рішення прийнято. Лічильну комісію запросили до проведення організаційних заходів.

10:14 — Розпочато відкрите голосування.

10:12 — Відповідно до Регламенту Пленуму Верховного Суду розпочато процедуру обрання лічильної комісії у складі п’яти суддів.

10:11 — Для участі у засіданні зареєструвався 101 суддя. Необхідний для кворуму мінімум — 95 суддів. Кворум наявний, засідання Пленуму офіційно відкрито.

10:10 — Голова засідання повідомив, що наразі у штаті Верховного Суду працюють 145 суддів. Напередодні було прийнято відставку судді, ще двох суддів відряджено до ВРП.

10:09 — Перед початком роботи учасники засідання вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих унаслідок вчорашньої атаки на Київ. У столиці оголошено день жалоби.

10:08 — Розпочато засідання Пленуму Верховного Суду. До участі запрошені учасники засідання та представники медіа.

10:05 Наразі у Кловському палаці триває реєстрація учасників. Початок засідання дещо затримується — чекаємо на підтвердження кворуму.

