Пленум Верховного Суда рассмотрит обращение в КСУ по вопросам пенсий, соцгарантий и оплаты труда судей — текстовая трансляция
В пятницу 15 мая собрался Пленум Верховного Суда, который планирует рассмотреть ряд вопросов.
Судьи рассмотрят ряд важных вопросов, касающихся как процессуального законодательства, так и социальных гарантий граждан.
Ключевые темы повестки дня
Законодательные инициативы: предоставление заключения к законопроекту относительно изменений в ст. 31 Кодекса административного судопроизводства Украины.
Конституционные представления: рассмотрение целесообразности обращения в КСУ относительно конституционности норм, регулирующих:
- пенсионное обеспечение;
- определение прожиточного минимума для расчета судейского вознаграждения;
- социальные гарантии для отдельных категорий граждан.
Внутренние вопросы суда: обновление состава Научно-консультативного совета при ВС и отчет о выполнении бюджетной программы за 2025 год.
«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию.
10:15 — За обрання лічильної комісії проголосували 104 судді, проти — немає. Рішення прийнято. Лічильну комісію запросили до проведення організаційних заходів.
10:14 — Розпочато відкрите голосування.
10:12 — Відповідно до Регламенту Пленуму Верховного Суду розпочато процедуру обрання лічильної комісії у складі п’яти суддів.
10:11 — Для участі у засіданні зареєструвався 101 суддя. Необхідний для кворуму мінімум — 95 суддів. Кворум наявний, засідання Пленуму офіційно відкрито.
10:10 — Голова засідання повідомив, що наразі у штаті Верховного Суду працюють 145 суддів. Напередодні було прийнято відставку судді, ще двох суддів відряджено до ВРП.
10:09 — Перед початком роботи учасники засідання вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих унаслідок вчорашньої атаки на Київ. У столиці оголошено день жалоби.
10:08 — Розпочато засідання Пленуму Верховного Суду. До участі запрошені учасники засідання та представники медіа.
10:05 Наразі у Кловському палаці триває реєстрація учасників. Початок засідання дещо затримується — чекаємо на підтвердження кворуму.
