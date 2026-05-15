Пленум Верховного Суду розгляне звернення до КСУ щодо пенсій, соцгарантій та оплати праці суддів — текстова трансляція

10:10, 15 травня 2026
Пленум Верховного Суду 15 травня розгляне низку звернень до Конституційного Суду України.
У п’ятницю 15 травня зібрався Пленум Верховного Суду, який планує розглянути низку питань.

Судді розглянуть низку важливих питань, що стосуються як процесуального законодавства, так і соціальних гарантій громадян.

Ключові теми порядку денного

Законодавчі ініціативи: надання висновку до законопроєкту щодо змін до ст. 31 Кодексу адміністративного судочинства України.

Конституційні подання: розгляд доцільності звернення до КСУ щодо конституційності норм, які регулюють:

  • ​пенсійне забезпечення;
  • ​визначення прожиткового мінімуму для розрахунку суддівської винагороди;
  • ​соціальні гарантії для окремих категорій громадян.

Внутрішні питання суду: оновлення складу Науково-консультативної ради при ВС та звіт про виконання бюджетної програми за 2025 рік.

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію.

 10:15 — За обрання лічильної комісії проголосували 104 судді, проти — немає. Рішення прийнято. Лічильну комісію запросили до проведення організаційних заходів.

10:14 — Розпочато відкрите голосування.

10:12 — Відповідно до Регламенту Пленуму Верховного Суду розпочато процедуру обрання лічильної комісії у складі п’яти суддів.

10:11 — Для участі у засіданні зареєструвався 101 суддя. Необхідний для кворуму мінімум — 95 суддів. Кворум наявний, засідання Пленуму офіційно відкрито.

10:10 — Голова засідання повідомив, що наразі у штаті Верховного Суду працюють 145 суддів. Напередодні було прийнято відставку судді, ще двох суддів відряджено до ВРП.

10:09 — Перед початком роботи учасники засідання вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих унаслідок вчорашньої атаки на Київ. У столиці оголошено день жалоби.

10:08 — Розпочато засідання Пленуму Верховного Суду. До участі запрошені учасники засідання та представники медіа.

10:05 Наразі у Кловському палаці триває реєстрація учасників. Початок засідання дещо затримується — чекаємо на підтвердження кворуму.

