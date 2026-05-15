  1. Суд инфо

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу пенсий военных, льгот ветеранов и соцзащиты чернобыльцев

16:17, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По итогам заседания Пленум ВС обратился в Конституционный Суд Украины с четырьмя представлениями относительно конституционности ряда законодательных норм.
Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу пенсий военных, льгот ветеранов и соцзащиты чернобыльцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд просит Конституционный Суд проверить нормы госбюджета и других законов, касающихся социальных гарантий и судейского вознаграждения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

15 мая Пленум Верховного Суда принял решение обратиться в КСУ с четырьмя конституционными представлениями относительно отдельных норм законодательства.

Представления касаются:

  • ограничения размера пенсии лицам, которым такая пенсия назначена (пересчитана) в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»;
  • установления прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года;
  • введения дополнительного условия для предоставления льгот, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;
  • уменьшения объема социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме этого, первым вопросом повестки дня было рассмотрение двух заключений относительно проекта Закона Украины «О внесении изменений в статью 31 Кодекса административного судопроизводства Украины относительно особенностей определения состава суда для рассмотрения дел Большой Палатой Верховного Суда в порядке апелляционного производства» (рег. № 13397 от 24 июня 2025 года). В законопроекте предложено предусмотреть в КАС Украины, что если административное дело в Верховном Суде должно рассматриваться в апелляционном порядке коллегиально в составе Большой Палаты ВС, то председательствующим на заседаниях ВП ВС является судья-докладчик, определенный ЕСИТС при первичном распределении дела без учета специализации судьи. Это, по мнению авторов законопроекта, будет способствовать, в частности, сбалансированию нагрузки между судьями ВП ВС — представителями различных юрисдикций.

По результатам обсуждения докладов Секретаря Большой Палаты Верховного Суда Сергея Погребного и судьи ВП ВС Олега Кривенды ни одно из заключений не набрало необходимого большинства голосов, поэтому в соответствии с Регламентом Пленум ВС отложил рассмотрение указанного вопроса и рекомендовал ранее созданной рабочей группе продолжить работу по его доработке.

Первое представление в КСУ

Вторым в повестке дня было обращение в Конституционный Суд Украины с представлением о конституционности ст. 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановления Кабинета Министров Украины «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2026 году в период военного положения» в части ограничения размера пенсии лицам, которым такая пенсия назначена (пересчитана) в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Указанная статья устанавливает, что в 2026 году в период действия военного положения пенсии, назначенные (пересчитанные) в соответствии, в частности, с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», размер которых (пенсионной выплаты) превышает десять прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность, выплачиваются с применением к сумме превышения коэффициентов в размерах и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины.

Докладчик по этому вопросу — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Альберт Езеров — отметил, что изменение правового регулирования отношений в сфере пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и некоторых других лиц возможно лишь при внесении изменений, в частности, в Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», а иные нормативно-правовые акты применяются только в случае их принятия в соответствии с этими законами. В этом контексте судья напомнил, что КСУ неоднократно подчеркивал: отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий, предусмотренных специальными законами, противоречит Конституции Украины.

Следовательно, применение коэффициентов уменьшения пенсии приводит к ограничению конституционного права на надлежащую социальную защиту, предусмотренного специальным законом, и нарушает гарантии ст. 17 Конституции Украины. Кроме того, распространение действия закона о Государственном бюджете Украины на пенсии, назначенные по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», является грубым нарушением статей 8, 19 и 92 Конституции Украины, поскольку закон о Государственном бюджете не может отменять или изменять объем прав, льгот и гарантий, предусмотренных другими специальными законами.

Второе представление в КСУ

 

Пленум Верховного Суда принял решение о наличии обоснованных оснований для обращения в КСУ с представлением относительно конституционности указанных положений Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановления КМУ «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2026 году в период военного положения».

Также Пленум ВС постановил обратиться в Конституционный Суд Украины с представлением о соответствии Конституции Украины абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в части, которой установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Судья ВС в КАС Владимир Соколов пояснил: по результатам системного анализа бюджетного законодательства на 2025 и 2026 годы можно сделать вывод, что закон о Государственном бюджете Украины на 2026 год фактически оставил правовое регулирование относительно прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, на уровне 2025 года, сохранив его в размере 2102 грн. Однако в соответствии с требованиями специального Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» для определения размера судейского вознаграждения может учитываться только прожиточный минимум для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года (по состоянию на 1 января 2026 года — 3328 грн). Следовательно, применение иной расчетной величины при определении должностного оклада судьи, отличной от установленной специальным законом, не допускается.

Учитывая конституционные принципы законности и правовой определенности, а также императивные требования относительно регулирования размера вознаграждения судьи исключительно специальным законом о судоустройстве, Пленум ВС пришел к выводу, что положения абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в обсуждаемой части противоречат нормам статей 6, 8 и 130 Основного Закона Украины.

Третье представление в КСУ

 

Еще одно конституционное представление, с которым Пленум Верховного Суда обратится в КСУ, касается соответствия Конституции Украины п. 7 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и п. 6 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в части предоставления льгот, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите» (Закон № 203/98-ВР).

Указанная норма Закона № 203/98-ВР предусматривает предоставление льгот, в частности, ветеранам военной службы и членам их семей, проживающим совместно с ними, за пользование жильем (квартирная плата) и оплату коммунальных услуг (водоснабжение, газ, электроэнергия, тепловая энергия и другие услуги) и т. д.

В то же время Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» были введены новые условия предоставления таких льгот. Так, абз. 5 п. 7 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» установлено, что в 2025 году соответствующие льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Аналогичные положения предусмотрены и в абз. 5 п. 6 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

По выводу Пленума ВС, изменение правового регулирования отношений в сфере социальной защиты лиц, подпадающих под действие, в частности, Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите», возможно только при внесении изменений в этот же Закон.

Таким образом, установление новых (дополнительных) условий предоставления социальной льготы указанным лицам свидетельствует о неоднозначности и непредсказуемости правового регулирования, что противоречит ст. 8 Конституции Украины. Кроме того, ограничение льгот для данной категории лиц приводит к ограничению конституционного права на социальную защиту, гарантированного ст. 17 Основного Закона, что является основанием для обращения в КСУ.

Четвертое представление в КСУ

 

Пленум Верховного Суда также принял постановление об обращении в КСУ относительно конституционности ст. 50 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в редакции Закона Украины от 28 декабря 2014 года № 76-VIII «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины».

Как сообщил докладчик по этому вопросу — судья ВС в КАС Альберт Езеров, с принятием Закона № 76-VIII Верховная Рада Украины изменила законодательное регулирование размеров дополнительных пенсий за вред, причиненный здоровью, уполномочив на это Кабинет Министров Украины, который в Порядке № 1210 установил размеры этой пенсии в фиксированном денежном выражении, что привело к существенному ее уменьшению. Соответственно, можно сделать вывод, что таким образом были нарушены социальные гарантии для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Изложенное дает основания полагать о наличии признаков несоответствия ст. 50 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в редакции Закона № 76-VIII ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 8, ст. 16, ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 50 Конституции Украины. Поэтому Пленум ВС констатировал наличие обоснованных оснований для обращения в Конституционный Суд Украины с данным конституционным представлением.

Изменения в состав НКС при ВС

Кроме этого, заслушав информацию судьи Большой Палаты Верховного Суда, ученого секретаря Научно-консультативного совета при Верховном Суде Олега Ткачука, Пленум ВС внес изменения в состав НКС при ВС.

Также сегодня Пленум Верховного Суда заслушал информацию и. о. руководителя Аппарата ВС Расима Бабанлы о выполнении бюджетной программы ВС в 2025 году.

Последним вопросом повестки дня, инициированным непосредственно на заседании Пленума ВС в соответствии с его Регламентом, стало создание рабочей группы по внесению изменений в Регламент Пленума Верховного Суда относительно рассмотрения конституционных обращений. Заслушав секретаря Пленума ВС Дмитрия Луспеника, Пленум ВС принял постановление о создании рабочей группы и определил ее количественный состав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ Верховный Суд

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС раскритиковал изменения в КАС и выступил за сохранение специализации судей

Пленум ВС поднял вопрос о расширении подходов по делам, связанным с решениями ВСП по жалобам на решения дисциплинарных палат.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]