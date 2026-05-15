Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу пенсий военных, льгот ветеранов и соцзащиты чернобыльцев

По итогам заседания Пленум ВС обратился в Конституционный Суд Украины с четырьмя представлениями относительно конституционности ряда законодательных норм.

Верховный Суд просит Конституционный Суд проверить нормы госбюджета и других законов, касающихся социальных гарантий и судейского вознаграждения.

15 мая Пленум Верховного Суда принял решение обратиться в КСУ с четырьмя конституционными представлениями относительно отдельных норм законодательства.

Представления касаются:

ограничения размера пенсии лицам, которым такая пенсия назначена (пересчитана) в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»;

установления прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года;

введения дополнительного условия для предоставления льгот, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;

уменьшения объема социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме этого, первым вопросом повестки дня было рассмотрение двух заключений относительно проекта Закона Украины «О внесении изменений в статью 31 Кодекса административного судопроизводства Украины относительно особенностей определения состава суда для рассмотрения дел Большой Палатой Верховного Суда в порядке апелляционного производства» (рег. № 13397 от 24 июня 2025 года). В законопроекте предложено предусмотреть в КАС Украины, что если административное дело в Верховном Суде должно рассматриваться в апелляционном порядке коллегиально в составе Большой Палаты ВС, то председательствующим на заседаниях ВП ВС является судья-докладчик, определенный ЕСИТС при первичном распределении дела без учета специализации судьи. Это, по мнению авторов законопроекта, будет способствовать, в частности, сбалансированию нагрузки между судьями ВП ВС — представителями различных юрисдикций.

По результатам обсуждения докладов Секретаря Большой Палаты Верховного Суда Сергея Погребного и судьи ВП ВС Олега Кривенды ни одно из заключений не набрало необходимого большинства голосов, поэтому в соответствии с Регламентом Пленум ВС отложил рассмотрение указанного вопроса и рекомендовал ранее созданной рабочей группе продолжить работу по его доработке.

Первое представление в КСУ

Вторым в повестке дня было обращение в Конституционный Суд Украины с представлением о конституционности ст. 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановления Кабинета Министров Украины «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2026 году в период военного положения» в части ограничения размера пенсии лицам, которым такая пенсия назначена (пересчитана) в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Указанная статья устанавливает, что в 2026 году в период действия военного положения пенсии, назначенные (пересчитанные) в соответствии, в частности, с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», размер которых (пенсионной выплаты) превышает десять прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность, выплачиваются с применением к сумме превышения коэффициентов в размерах и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины.

Докладчик по этому вопросу — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Альберт Езеров — отметил, что изменение правового регулирования отношений в сфере пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и некоторых других лиц возможно лишь при внесении изменений, в частности, в Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», а иные нормативно-правовые акты применяются только в случае их принятия в соответствии с этими законами. В этом контексте судья напомнил, что КСУ неоднократно подчеркивал: отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий, предусмотренных специальными законами, противоречит Конституции Украины.

Следовательно, применение коэффициентов уменьшения пенсии приводит к ограничению конституционного права на надлежащую социальную защиту, предусмотренного специальным законом, и нарушает гарантии ст. 17 Конституции Украины. Кроме того, распространение действия закона о Государственном бюджете Украины на пенсии, назначенные по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», является грубым нарушением статей 8, 19 и 92 Конституции Украины, поскольку закон о Государственном бюджете не может отменять или изменять объем прав, льгот и гарантий, предусмотренных другими специальными законами.

Второе представление в КСУ

Пленум Верховного Суда принял решение о наличии обоснованных оснований для обращения в КСУ с представлением относительно конституционности указанных положений Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановления КМУ «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2026 году в период военного положения».

Также Пленум ВС постановил обратиться в Конституционный Суд Украины с представлением о соответствии Конституции Украины абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в части, которой установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Судья ВС в КАС Владимир Соколов пояснил: по результатам системного анализа бюджетного законодательства на 2025 и 2026 годы можно сделать вывод, что закон о Государственном бюджете Украины на 2026 год фактически оставил правовое регулирование относительно прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, на уровне 2025 года, сохранив его в размере 2102 грн. Однако в соответствии с требованиями специального Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» для определения размера судейского вознаграждения может учитываться только прожиточный минимум для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года (по состоянию на 1 января 2026 года — 3328 грн). Следовательно, применение иной расчетной величины при определении должностного оклада судьи, отличной от установленной специальным законом, не допускается.

Учитывая конституционные принципы законности и правовой определенности, а также императивные требования относительно регулирования размера вознаграждения судьи исключительно специальным законом о судоустройстве, Пленум ВС пришел к выводу, что положения абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в обсуждаемой части противоречат нормам статей 6, 8 и 130 Основного Закона Украины.

Третье представление в КСУ

Еще одно конституционное представление, с которым Пленум Верховного Суда обратится в КСУ, касается соответствия Конституции Украины п. 7 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и п. 6 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в части предоставления льгот, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите» (Закон № 203/98-ВР).

Указанная норма Закона № 203/98-ВР предусматривает предоставление льгот, в частности, ветеранам военной службы и членам их семей, проживающим совместно с ними, за пользование жильем (квартирная плата) и оплату коммунальных услуг (водоснабжение, газ, электроэнергия, тепловая энергия и другие услуги) и т. д.

В то же время Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» были введены новые условия предоставления таких льгот. Так, абз. 5 п. 7 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» установлено, что в 2025 году соответствующие льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Аналогичные положения предусмотрены и в абз. 5 п. 6 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

По выводу Пленума ВС, изменение правового регулирования отношений в сфере социальной защиты лиц, подпадающих под действие, в частности, Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите», возможно только при внесении изменений в этот же Закон.

Таким образом, установление новых (дополнительных) условий предоставления социальной льготы указанным лицам свидетельствует о неоднозначности и непредсказуемости правового регулирования, что противоречит ст. 8 Конституции Украины. Кроме того, ограничение льгот для данной категории лиц приводит к ограничению конституционного права на социальную защиту, гарантированного ст. 17 Основного Закона, что является основанием для обращения в КСУ.

Четвертое представление в КСУ

Пленум Верховного Суда также принял постановление об обращении в КСУ относительно конституционности ст. 50 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в редакции Закона Украины от 28 декабря 2014 года № 76-VIII «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины».

Как сообщил докладчик по этому вопросу — судья ВС в КАС Альберт Езеров, с принятием Закона № 76-VIII Верховная Рада Украины изменила законодательное регулирование размеров дополнительных пенсий за вред, причиненный здоровью, уполномочив на это Кабинет Министров Украины, который в Порядке № 1210 установил размеры этой пенсии в фиксированном денежном выражении, что привело к существенному ее уменьшению. Соответственно, можно сделать вывод, что таким образом были нарушены социальные гарантии для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Изложенное дает основания полагать о наличии признаков несоответствия ст. 50 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в редакции Закона № 76-VIII ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 8, ст. 16, ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 50 Конституции Украины. Поэтому Пленум ВС констатировал наличие обоснованных оснований для обращения в Конституционный Суд Украины с данным конституционным представлением.

Изменения в состав НКС при ВС

Кроме этого, заслушав информацию судьи Большой Палаты Верховного Суда, ученого секретаря Научно-консультативного совета при Верховном Суде Олега Ткачука, Пленум ВС внес изменения в состав НКС при ВС.

Также сегодня Пленум Верховного Суда заслушал информацию и. о. руководителя Аппарата ВС Расима Бабанлы о выполнении бюджетной программы ВС в 2025 году.

Последним вопросом повестки дня, инициированным непосредственно на заседании Пленума ВС в соответствии с его Регламентом, стало создание рабочей группы по внесению изменений в Регламент Пленума Верховного Суда относительно рассмотрения конституционных обращений. Заслушав секретаря Пленума ВС Дмитрия Луспеника, Пленум ВС принял постановление о создании рабочей группы и определил ее количественный состав.

