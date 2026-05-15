OpenAI готує претензії до Apple: угода щодо ChatGPT опинилася під загрозою

OpenAI розглядає можливість юридичних кроків проти Apple через обмежене використання технологій ChatGPT у продуктах компанії.

Партнерство між Apple та OpenAI, яке розпочалося два роки тому з інтеграції ChatGPT у продукти виробника iPhone, опинилося під загрозою та може завершитися судовим конфліктом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до компаній.

За інформацією співрозмовників агентства, OpenAI залишилася незадоволеною результатами співпраці, оскільки не отримала очікуваних переваг від угоди з Apple.

Юристи OpenAI наразі працюють разом із зовнішньою юридичною фірмою над кількома варіантами подальших дій. Серед можливих кроків — офіційне повідомлення Apple про порушення умов договору без негайного подання позову до суду.

У компанії OpenAI розраховували, що інтеграція ChatGPT у програмне забезпечення Apple сприятиме зростанню кількості підписників сервісу, а також забезпечить глибшу інтеграцію чатбота в екосистему Apple та помітніше місце в Siri.

Втім, за словами джерел, використання технологій OpenAI в операційних системах Apple залишається обмеженим, а частина функцій є малопомітною для користувачів.

Один із керівників OpenAI заявив Bloomberg, що компанія виконала свою частину роботи щодо продукту, однак Apple, за його словами, «не доклала достатніх зусиль» для розвитку інтеграції.

У Apple та OpenAI офіційно коментувати ситуацію відмовилися.

Після появи інформації про можливий конфлікт акції Apple під час торгів знижувалися на 1,2% — до 295,38 долара.

Bloomberg також зазначає, що конфлікт із Apple став черговим загостренням у відносинах OpenAI з великими технологічними партнерами. Компанія вже веде судову суперечку з одним із співзасновників Ілоном Маском, а також переглянула умови ексклюзивної співпраці з Microsoft — своїм найбільшим інвестором.

Водночас Apple мала власні застереження щодо OpenAI, зокрема стосовно захисту конфіденційності користувачів. Окреме невдоволення в компанії викликало прагнення OpenAI створювати власні пристрої — проєкт, до якого долучилися колишні керівники Apple.

За словами джерел, OpenAI навряд чи вживатиме юридичних заходів до завершення судового процесу у справі з Ілоном Маском. Водночас компанія все ще сподівається врегулювати суперечності з Apple без суду.

