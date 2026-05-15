  1. В мире

OpenAI готовит иск против Apple: соглашение по ChatGPT оказалось под угрозой

21:46, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
OpenAI рассматривает возможность подачи иска против Apple из-за ограниченного использования технологий ChatGPT в продуктах компании.
OpenAI готовит иск против Apple: соглашение по ChatGPT оказалось под угрозой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Партнерство между Apple и OpenAI, начавшееся два года назад с интеграции ChatGPT в продукты производителя iPhone, оказалось под угрозой и может завершиться судебным конфликтом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компаниям.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации собеседников агентства, OpenAI осталась недовольна результатами сотрудничества, поскольку не получила ожидаемых преимуществ от соглашения с Apple.

Юристы OpenAI в настоящее время работают вместе с внешней юридической фирмой над несколькими вариантами дальнейших действий. Среди возможных шагов — официальное уведомление Apple о нарушении условий договора без немедленного подачи иска в суд.

В компании OpenAI рассчитывали, что интеграция ChatGPT в программное обеспечение Apple будет способствовать росту числа подписчиков сервиса, а также обеспечит более глубокую интеграцию чат-бота в экосистему Apple и более заметное место в Siri.

Впрочем, по словам источников, использование технологий OpenAI в операционных системах Apple остается ограниченным, а часть функций малозаметна для пользователей.

Один из руководителей OpenAI заявил Bloomberg, что компания выполнила свою часть работы по продукту, однако Apple, по его словам, «не приложила достаточных усилий» для развития интеграции.

В Apple и OpenAI официально комментировать ситуацию отказались.

После появления информации о возможном конфликте акции Apple в ходе торгов подешевели на 1,2% — до 295,38 доллара.

Bloomberg также отмечает, что конфликт с Apple стал очередным обострением в отношениях OpenAI с крупными технологическими партнерами. Компания уже ведет судебный спор с одним из соучредителей Илоном Маском, а также пересмотрела условия эксклюзивного сотрудничества с Microsoft — своим крупнейшим инвестором.

В то же время у Apple были собственные оговорки по поводу OpenAI, в частности касательно защиты конфиденциальности пользователей. Отдельное недовольство в компании вызвало стремление OpenAI создавать собственные устройства — проект, к которому присоединились бывшие руководители Apple.

По словам источников, OpenAI вряд ли будет предпринимать юридические шаги до завершения судебного процесса по делу с Илоном Маском. В то же время компания все еще надеется урегулировать разногласия с Apple без суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Apple ChatGPT OpenAI ИИ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]