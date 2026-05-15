OpenAI готовит иск против Apple: соглашение по ChatGPT оказалось под угрозой

OpenAI рассматривает возможность подачи иска против Apple из-за ограниченного использования технологий ChatGPT в продуктах компании.

Партнерство между Apple и OpenAI, начавшееся два года назад с интеграции ChatGPT в продукты производителя iPhone, оказалось под угрозой и может завершиться судебным конфликтом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компаниям.

По информации собеседников агентства, OpenAI осталась недовольна результатами сотрудничества, поскольку не получила ожидаемых преимуществ от соглашения с Apple.

Юристы OpenAI в настоящее время работают вместе с внешней юридической фирмой над несколькими вариантами дальнейших действий. Среди возможных шагов — официальное уведомление Apple о нарушении условий договора без немедленного подачи иска в суд.

В компании OpenAI рассчитывали, что интеграция ChatGPT в программное обеспечение Apple будет способствовать росту числа подписчиков сервиса, а также обеспечит более глубокую интеграцию чат-бота в экосистему Apple и более заметное место в Siri.

Впрочем, по словам источников, использование технологий OpenAI в операционных системах Apple остается ограниченным, а часть функций малозаметна для пользователей.

Один из руководителей OpenAI заявил Bloomberg, что компания выполнила свою часть работы по продукту, однако Apple, по его словам, «не приложила достаточных усилий» для развития интеграции.

В Apple и OpenAI официально комментировать ситуацию отказались.

После появления информации о возможном конфликте акции Apple в ходе торгов подешевели на 1,2% — до 295,38 доллара.

Bloomberg также отмечает, что конфликт с Apple стал очередным обострением в отношениях OpenAI с крупными технологическими партнерами. Компания уже ведет судебный спор с одним из соучредителей Илоном Маском, а также пересмотрела условия эксклюзивного сотрудничества с Microsoft — своим крупнейшим инвестором.

В то же время у Apple были собственные оговорки по поводу OpenAI, в частности касательно защиты конфиденциальности пользователей. Отдельное недовольство в компании вызвало стремление OpenAI создавать собственные устройства — проект, к которому присоединились бывшие руководители Apple.

По словам источников, OpenAI вряд ли будет предпринимать юридические шаги до завершения судебного процесса по делу с Илоном Маском. В то же время компания все еще надеется урегулировать разногласия с Apple без суда.

