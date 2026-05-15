Сховали тіло немовляти у морозилці: на Одещині мати та її співмешканець просять пом’якшити вирок

Жінка та її співмешканець, засуджені після смерті однорічного хлопчика від опіків окропом, намагаються оскаржити вирок: після трагедії тіло дитини два тижні ховали у морозильній камері.

фото: прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одеській області жінка та її співмешканець, яких засудили після смерті немовляти від опіків, намагаються оскаржити вирок і домогтися пом’якшення покарання.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, справу наразі розглядає апеляційний суд.

За даними слідства, однорічний хлопчик отримав сильні опіки окропом. Попри тяжкий стан дитини, мати та її співмешканець, які вживали наркотики, не звернулися по медичну допомогу та не викликали лікарів.

Згодом стан дитини критично погіршився, і хлопчик помер.

У прокуратурі зазначили, що після смерті дитини співмешканець матері загорнув тіло хлопчика у плівку та сховав у морозильній камері.

Тіло дитини правоохоронці виявили лише через два тижні — у лютому 2025 року.

У листопаді 2025 року суд визнав обох винними. Матір засудили до 9 років і 8 місяців позбавлення волі за залишення дитини в небезпеці та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Її співмешканець отримав 9 років і 10 місяців ув’язнення.

Водночас жінка стверджує, що смерть дитини сталася без прямого умислу, і просить суд пом’якшити вирок. Її співмешканець також заперечує провину у залишенні хлопчика без допомоги.

Розгляд апеляції, який мав відбутися 14 травня 2026 року у закритому режимі, перенесли. Причиною стало клопотання засудженої про відмову від адвоката через нібито неналежний захист.

Суд погодився із заявою, тож наразі жінці підшукують нового захисника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.