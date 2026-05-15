Спрятали тело младенца в морозилке: в Одесской области мать и ее сожитель просят смягчить приговор.
В Одесской области женщина и её сожитель, которых осудили после смерти младенца от ожогов, пытаются обжаловать приговор и добиться смягчения наказания.
Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, дело сейчас рассматривает апелляционный суд.
По данным следствия, годовалый мальчик получил сильные ожоги кипятком. Несмотря на тяжёлое состояние ребёнка, мать и её сожитель, употреблявшие наркотики, не обратились за медицинской помощью и не вызвали врачей.
Позже состояние ребёнка критически ухудшилось, и мальчик умер.
В прокуратуре отметили, что после смерти ребёнка сожитель матери завернул тело мальчика в плёнку и спрятал в морозильной камере.
Тело ребёнка правоохранители обнаружили только через две недели — в феврале 2025 года.
В ноябре 2025 года суд признал обоих виновными. Мать приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы за оставление ребёнка в опасности и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком. Её сожитель получил 9 лет и 10 месяцев тюрьмы.
При этом женщина утверждает, что смерть ребёнка произошла без прямого умысла, и просит суд смягчить приговор. Её сожитель также отрицает вину в оставлении мальчика без помощи.
Рассмотрение апелляции, которое должно было состояться 14 мая 2026 года в закрытом режиме, перенесли. Причиной стало ходатайство осуждённой об отказе от адвоката из-за якобы ненадлежащей защиты.
Суд удовлетворил заявление, поэтому сейчас женщине подыскивают нового защитника.
