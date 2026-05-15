  В Україні

Аферисти видають себе за співробітників спецслужб і видурюють гроші – СБУ

22:00, 15 травня 2026
Шахраї вимагають переказати або передати їм гроші «на перевірку» чи «для уникнення кримінальної відповідальності».
Служба безпеки України повідомила про зростання кількості шахрайських схем, у яких аферисти представляються працівниками СБУ та інших правоохоронних органів. Головна мета таких схем — ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.

Нагадаємо, що у Києві шахрай назвався співробітником СБУ і виманив 6 млн гривень у народної артистки.

Як вказують у СБУ, злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування рф або купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит.

Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші «на перевірку» чи «для уникнення кримінальної відповідальності».

Громадян просять бути пильними та дотримуватись низки правил:

  • Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.
  • ⁠Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.
  • ⁠Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами.

