У Києві шахрай назвався співробітником СБУ і виманив 6 млн гривень у народної артистки
У Києві правоохоронці викрили та затримали 36-річного чоловіка, який видавав себе за співробітника СБУ та ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн.
Як встановило слідство, зловмисник зателефонував жінці, представився працівником спецслужби та почав звинувачувати її у нібито державній зраді. Для психологічного тиску він надіслав у месенджер фіктивну повістку із необхідністю зʼявитися до спецлужби.
У поліції повідомили, що шляхом маніпуляцій чоловік переконав жінку у необхідності «перевірки» походження її коштів.
Надалі затриманий організував особисту зустріч, під час якої потерпіла передала йому 128 тисяч доларів, а також перерахувала близько 400 тисяч гривень на різні рахунки.
Правоохоронці встановили особу фігуранта та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливих спільників.
