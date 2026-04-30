В Киеве мошенник представился сотрудником СБУ и выманил 6 млн гривен у народной артистки

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали 36-летнего мужчину, который выдавал себя за сотрудника СБУ и обманул народную артистку Украины на более чем 6 млн грн.

Как установило следствие, злоумышленник позвонил женщине, представился сотрудником спецслужбы и начал обвинять ее якобы в государственной измене. Для психологического давления он отправил ей в мессенджер фиктивную повестку с требованием явиться в спецслужбу.

В полиции сообщили, что путем манипуляций мужчина убедил женщину в необходимости «проверки» происхождения ее средств.

В дальнейшем задержанный организовал личную встречу, во время которой потерпевшая передала ему 128 тысяч долларов, а также перечислила около 400 тысяч гривен на различные счета.

Правоохранители установили личность фигуранта и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают возможных сообщников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.