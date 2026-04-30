  В Украине

В Киеве мошенник представился сотрудником СБУ и выманил 6 млн гривен у народной артистки

22:36, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В полиции сообщили, что путем манипуляций мужчина убедил женщину в необходимости «проверки» происхождения ее средств.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали 36-летнего мужчину, который выдавал себя за сотрудника СБУ и обманул народную артистку Украины на более чем 6 млн грн.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как установило следствие, злоумышленник позвонил женщине, представился сотрудником спецслужбы и начал обвинять ее якобы в государственной измене. Для психологического давления он отправил ей в мессенджер фиктивную повестку с требованием явиться в спецслужбу.

В дальнейшем задержанный организовал личную встречу, во время которой потерпевшая передала ему 128 тысяч долларов, а также перечислила около 400 тысяч гривен на различные счета.

Правоохранители установили личность фигуранта и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают возможных сообщников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

полиция мошенник деньги Киев

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]