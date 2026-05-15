  В Украине

Аферисты выдают себя за сотрудников спецслужб и выманивают деньги – СБУ

22:00, 15 мая 2026
Мошенники требуют перевести или передать им деньги «на проверку» или «во избежание уголовной ответственности».
Служба безопасности Украины сообщила о росте количества мошеннических схем, в которых аферисты представляются работниками СБУ и других правоохранительных органов. Главная цель таких схем — обмануть граждан и завладеть их средствами.

Напомним, что в Киеве мошенник назвался сотрудником СБУ и выманил 6 млн гривен у народной артистки.

Как отмечают в СБУ, преступники обращаются к человеку и сначала запугивают его вымышленными уголовными делами о якобы государственной измене, финансировании РФ или покупке запрещенных товаров. Для усиления давления злоумышленники часто отправляют в мессенджер фейковую повестку-вызов на допрос.

Далее аферисты предлагают избежать наказания. Для этого в большинстве случаев требуют перевести или передать им деньги «на проверку» или «для избежания уголовной ответственности».

Граждан просят быть бдительными и соблюдать ряд правил:

  • Фиксируйте данные лиц, которые вышли с вами на контакт. Запишите номер телефона, с которого поступил звонок, сохраните скриншоты сообщений.
  • ⁠Не передавайте конфиденциальные данные своих банковских карт и не совершайте срочных денежных переводов.
  • ⁠Проверяйте всю имеющуюся информацию. Пользуйтесь только официальными источниками.

