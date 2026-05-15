Після двох ДТП оленю Борису видалили ріг: як минула операція — фото

Оленю Борису терміново провели складну операцію з видалення рога, який почав небезпечно наближатися до ока: через важкий стан тварини ветеринари до останнього хвилювалися, чи зможе він пережити наркоз.

фото: Wild Animals Rescue Center

Зірці соцмереж оленю Борису з Рівненщини, який раніше серйозно постраждав у ДТП, ветеринари провели термінову операцію з видалення рога. Через важкий стан тварини лікарі до останнього хвилювалися, чи зможе олень перенести наркоз. Про це повідомили у команді Wild Animals Rescue Center.

Після аварії пошкоджений пант почав рости неправильно та стрімко наближатися до ока. Спочатку фахівці хотіли дати Борису час на відновлення, адже організм тварини був сильно виснажений. Але ситуація швидко стала критичною.

За словами волонтерів, коли оленя привезли до центру, ріг був приблизно за 6 мм від ока. Лише за кілька днів ця відстань скоротилася до менш ніж 1 мм, тому зволікати вже було небезпечно.

Найбільший ризик під час операції був пов’язаний саме з анестезією. Ветеринари зізнаються: існувала серйозна ймовірність, що Борис може не прокинутися після наркозу. Додаткову небезпеку створювала й сама процедура, адже видалення панта часто супроводжується сильною кровотечею.

Попри всі ризики, операція пройшла успішно. Медикам вдалося уникнути значної крововтрати, а після втручання стан оленя стабілізувався.

У команді кажуть, що момент введення наркозу був одним із найнапруженіших. Усі розуміли, наскільки тонкою може бути межа між життям і смертю.

Тепер Бориса чекає тривале відновлення. Окрім реабілітації після операції, йому також необхідне лікування внутрішніх травм, отриманих у ДТП. Волонтери обіцяють і надалі доглядати за твариною та повідомляти про його стан.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Рівненщині суд ухвалив рішення щодо водійки, яка наприкінці березня 2026 року збила дикого оленя на території селища Зарічне та поїхала з місця події. Жінку визнано винною у порушенні правил дорожнього руху та залишенні місця ДТП. Як відомо, мова йде про зірку в TikTok – оленя Бориса. В результаті ДТП, тварина отримала травми, але, за даними поліції, її життю нічого не загрожувало.

Також повідомлялося, що після аварії тварину не бачили кілька тижнів, однак нині відомо, що вона жива і поступово відновлюється. Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що Олень Борис живий і перебуває в безпеці під наглядом лісівників.

6 травня олень Борис повторно потрапив у ДТП.

