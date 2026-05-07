Зірковий олень Борис вдруге потрапив у ДТП: зоозахисники повідомили про його стан

Відомий у соцмережах олень Борис знову потрапив у аварію.

У Рівненській області під час перевезення травмованого оленя Бориса сталася ДТП. Про інцидент повідомили працівники Wild Animals Rescue Center, які транспортували тварину до центру для лікування.

Аварія трапилася вночі 6 травня приблизно о 00:37, коли команда поверталася із селища Зарічне разом із оленем.

«Друзі, в нас біда: ми потрапили у серйозну ДТП», — йдеться у повідомленні.

Напередодні до фахівців звернувся єгер, який розповів про погіршення стану Бориса. За його словами, олень почав стрімко втрачати вагу, а травмований пант неправильно розростався та потребував видалення.

Після проведеного обстеження ветеринари встановили, що перелом ноги в районі скакального суглоба поступово зростається і оперативного втручання не потребує. Через це тварину вирішили перевезти до центру для подальшого лікування та нагляду.

Під час транспортування, як зазначають у центрі, в їхній автомобіль врізалася інша машина.

«Ми їхали дуже повільно і берегли його, як кришталеву вазу… Але не все на дорозі залежить лише від нас», — зазначили зоозахисники.

У центрі наголосили, що це вже друга ДТП, у яку потрапив олень за короткий проміжок часу.

Попри сильний удар, у Бориса не виявили видимих ушкоджень, хоча тварина зазнала сильного стресу.

Наразі олень перебуває під наглядом спеціалістів. Йому надали підтримувальну терапію та провели необхідні аналізи. У Wild Animals Rescue Center запевнили, що надалі інформуватимуть про стан Бориса та його лікування.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Рівненщині суд ухвалив рішення щодо водійки, яка наприкінці березня 2026 року збила дикого оленя на території селища Зарічне та поїхала з місця події. Жінку визнано винною у порушенні правил дорожнього руху та залишенні місця ДТП. Як відомо, мова йде про зірку в TikTok – оленя Бориса. В результаті ДТП, тварина отримала травми, але, за даними поліції, її життю нічого не загрожувало.

Також повідомлялося, що після аварії тварину не бачили кілька тижнів, однак нині відомо, що вона жива і поступово відновлюється. Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що Олень Борис живий і перебуває в безпеці під наглядом лісівників.

