  1. В Украине

Звездный олень Борис во второй раз попал в ДТП: зоозащитники сообщили о его состоянии

08:31, 7 мая 2026
Известный в соцсетях олень Борис снова попал в аварию.
В Ровенской области во время перевозки травмированного оленя Бориса произошло ДТП. Об инциденте сообщили сотрудники Wild Animals Rescue Center, которые транспортировали животное в центр лечения.

Авария произошла ночью 6 мая примерно в 00:37, когда команда возвращалась из поселка Заречное вместе с оленем.

«Друзья, у нас беда: мы попали в серьезное ДТП», — говорится в сообщении.

Накануне к специалистам обратился егерь, рассказавший об ухудшении состояния Бориса. По его словам, олень начал стремительно терять вес, а травмированный пант неправильно разрастался и нуждался в удалении.

После проведенного обследования ветеринары установили, что перелом ноги в районе скакательного сустава постепенно срастается и в оперативном вмешательстве не нуждается. Поэтому животное решили перевезти в центр для дальнейшего лечения и наблюдения.

При транспортировке, как отмечают в центре, в их автомобиль врезалась другая машина.

«Мы ехали очень медленно и хранили его как хрустальную вазу… Но не все на дороге зависит только от нас», — отметили зоозащитники.

В центре отметили, что это уже второе ДТП, в которое попал олень за короткий промежуток времени.

Несмотря на сильный удар, у Бориса не обнаружили видимых повреждений, хотя животное испытало сильный стресс.

В настоящее время олень находится под наблюдением специалистов. Ему предоставили поддерживающую терапию и провели необходимые анализы. В Wild Animals Rescue Center заверили, что в дальнейшем будут информировать о состоянии Бориса и его лечении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Ровенской области суд вынес решение в отношении водительницы, которая в конце марта 2026 года сбила дикого оленя на территории поселка Заречное и уехала с места происшествия. Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения и покидании места ДТП. Как известно, речь идет о звезде TikTok – олене Борисе. В результате ДТП животное получило травмы, но, по данным полиции, его жизни ничего не угрожало.

После аварии животное не видели несколько недель, однако сейчас известно, что оно живо и постепенно восстанавливается. Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, что олень Борис жив и находится в безопасности под наблюдением лесников.

Кроме того, мы писали, что оленя Бориса, перевезут из Ровенщины в Киев для комплексного медицинского обследования.

Судебно-юридическая газета

