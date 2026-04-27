Олень Борис жив: подробности о состоянии звезды TikTok

Олень Борис немного похудел и уединился в болотистой местности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Ровенской области суд вынес решение в отношении водительницы, которая в конце марта 2026 года сбила дикого оленя на территории поселка Заречное и уехала с места происшествия. Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения и покидании места ДТП. Как известно, речь идет о звезде TikTok – олене Борисе. В результате ДТП животное получило травмы, но, по данным полиции, его жизни ничего не угрожало.

После аварии животное не видели несколько недель, однако сейчас известно, что оно живо и постепенно восстанавливается.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, что олень Борис жив и находится в безопасности под наблюдением лесников.

«Сейчас он сам выбрал уединение в болотистой местности, так как это естественно для дикого животного и помогает ему восстанавливаться после стресса и лечения. Ежедневно за ним наблюдает мастер леса Руслан Христюк, привозит еду и контролирует состояние с помощью квадроцикла, дрона и тепловизора», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Борис немного похудел, но это даже полезно из-за больной ноги — меньший вес снижает нагрузку. Для него уже обустраивают новый просторный вольер с водоемами и природными условиями.

«Вернут его туда только тогда, когда он сам будет готов к контакту. Главная просьба к людям — не искать Бориса и дать ему покой», — добавили в агентстве.

