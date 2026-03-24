В Ровенской области 28-летняя водительница сбила известного в TikTok оленя Бориса и скрылась с места ДТП

Животное получило травмы, но, по данным полиции, его жизни ничего не угрожает.

В Ровенской области женщина на большой скорости сбила местного оленя по имени Борис, который известен в соцсетях благодаря видео, где он без страха общается с людьми в Заречном на Ровенщине. У животного есть собственная страница в TikTok. Об инциденте сначала сообщили на TikTok-странице животного.

По словам автора видео, в результате столкновения с автомобилем олень получил травмы головы и ноги, а также потерял значительное количество крови. В соцсетях предполагали, что животное может не выжить, однако в полиции Ровенской области заявили, что угрозы жизни нет. Сейчас Борис находится под присмотром егеря.

По данным правоохранителей, 23 марта в полицию поступило сообщение от 57-летнего жителя поселка Заречное о том, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле совершил наезд на оленя и скрылся. Полиции удалось разыскать виновницу – 28-летнюю женщину. Выяснилось, что она двигалась с выключенными фарами, при этом была трезвой. По словам женщины, она уехала, потому что испугалась.

На нее составили административные протоколы по трем статьям: нарушение правил дорожного движения, управление транспортным средством без страхового полиса и оставление места ДТП.

