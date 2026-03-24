На Рівненщині 28-річна водійка збила відомого в TikTok оленя Бориса і втекла з місця ДТП

18:42, 24 березня 2026
Тварина отримала травми, але, за даними поліції, її життю нічого не загрожує.
У Рівненській області жінка на великій швидкості збила місцевого оленя на ім’я Борис, який відомий у соцмережах завдяки відео, де він без страху контактує з людьми в Зарічному на Рівненщині. У тварини є власна сторінка в TikTok. Про інцидент спочатку повідомили на TikTok-сторінці тварини.

За словами автора відео, унаслідок зіткнення з автомобілем олень зазнав травм голови та ноги, а також втратив значну кількість крові. У соцмережах припускали, що тварина може не вижити, однак у поліції Рівненщини заявили, що загрози життю немає. Наразі Борис перебуває під наглядом єгеря.

За даними правоохоронців, 23 березня до поліції надійшло повідомлення 57-річного жителя селища Зарічне, що на вулиці Центральній невідомий на автомобілі допустив наїзд на оленя та втік. Поліції вдалося розшукати винуватицю – 28-річну жінку. З’ясувалося, що вона рухалася з вимкненими фарами, водночас була тверезою. За словами жінки, вона поїхала, бо злякалася.

На неї склали адміністративні протоколи за трьома статтями: порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом без страхового поліса та залишення місця ДТП.

