В Ровенской области водительница сбила оленя Бориса, звезду TikTok, и скрылась с места происшествия — суд лишил её водительских прав на год

Заречненский районный суд признал женщину виновной в ДТП с диким оленем и в бегстве с места происшествия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области суд вынес решение в отношении водительницы, которая в конце марта 2026 года сбила дикого оленя на территории поселка Заречное и уехала с места происшествия. Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения и покидании места ДТП. Как известно, речь идет о звезде TikTok – олене Борисе. В результате ДТП животное получило травмы, но, по данным полиции, его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства дела № 561/371/26

Как указано в постановлении Заречненского районного суда, инцидент произошел 23 марта 2026 года около 19:00 на улице Центральной, 225 в поселке Заречное Варашского района. Водительница, управляя автомобилем Mercedes-Benz 200, не учла дорожную обстановку и не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на дикое животное — оленя.

После столкновения, как установил суд, женщина покинула место дорожно-транспортного происшествия. Ее действия были квалифицированы по статьям 124 и 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ходе судебного заседания водительница подтвердила, что в момент происшествия находилась за рулем автомобиля вместе с ребенком. Она пояснила, что животное внезапно выбежало на дорогу, и избежать столкновения не удалось. По ее словам, удар был незначительным, а место происшествия она покинула из-за испуга. Женщина также выразила раскаяние и просила не применять строгое наказание.

Суд изучил материалы дела, в частности протоколы полиции, рапорты, схему места ДТП, объяснения свидетеля, результаты проверки на состояние алкогольного опьянения и видеозапись оформления происшествия. Признаков опьянения у водительницы не выявлено.

Также в материалах дела указано, что автомобиль двигался с нарушением правил дорожного движения, в частности в отношении выбора безопасной скорости и внимательности за рулем. Отдельно подтвержден факт покидания места ДТП.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что в действиях водительницы имеется состав административных правонарушений, предусмотренных статьями 124 и 122-4 КоАП. При вынесении решения учтены характер правонарушений, доказательства и объяснения участников процесса.

С учетом обстоятельств дела суд назначил административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Также с водительницы взыскан судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.