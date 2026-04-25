На Рівненщині водійка збила зірку TikTok оленя Бориса і втекла – суд позбавив її права керування авто на рік

Зарічненський районний суд визнав жінку винною у ДТП з диким оленем та залишенні місця пригоди.

На Рівненщині суд ухвалив рішення щодо водійки, яка наприкінці березня 2026 року збила дикого оленя на території селища Зарічне та поїхала з місця події. Жінку визнано винною у порушенні правил дорожнього руху та залишенні місця ДТП. Як відомо, мова йде про зірку в TikTok – оленя Бориса. В результаті ДТП, тварина отримала травми, але, за даними поліції, її життю нічого не загрожує.

Обставини справи № 561/371/26

Як зазначено в постанові Зарічненського районного суду, інцидент стався 23 березня 2026 року близько 19:00 на вулиці Центральній, 225 у селищі Зарічне Вараського району. Водійка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 200, не врахувала дорожню обстановку та не обрала безпечної швидкості руху, у результаті чого здійснила наїзд на дику тварину — оленя.

Після зіткнення, як встановив суд, жінка залишила місце дорожньо-транспортної пригоди. Її дії були кваліфіковані за статтями 124 та 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У судовому засіданні водійка підтвердила, що в момент події перебувала за кермом автомобіля разом із дитиною. Вона пояснила, що тварина раптово вибігла на дорогу, і уникнути зіткнення не вдалося. За її словами, удар був незначним, а залишила місце події через переляк. Жінка також висловила каяття та просила не застосовувати суворе покарання.

Суд дослідив матеріали справи, зокрема протоколи поліції, рапорти, схему місця ДТП, пояснення свідка, результати перевірки на стан алкогольного сп’яніння та відеозапис оформлення події. Ознак сп’яніння у водійки не виявлено.

Також у матеріалах справи зазначено, що автомобіль рухався з порушенням правил дорожнього руху, зокрема щодо вибору безпечної швидкості та уважності за кермом. Окремо підтверджено факт залишення місця ДТП.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що в діях водійки наявний склад адміністративних правопорушень, передбачених статтями 124 та 122-4 КУпАП. При ухваленні рішення враховано характер правопорушень, докази та пояснення учасників процесу.

З урахуванням обставин справи суд призначив адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Також з водійки стягнуто судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення.

