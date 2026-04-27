Олень Борис живий: подробиці про стан зірки TikTok

Олень Борис трохи схуд і усамітнився в болотистій місцевості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Рівненщині суд ухвалив рішення щодо водійки, яка наприкінці березня 2026 року збила дикого оленя на території селища Зарічне та поїхала з місця події. Жінку визнано винною у порушенні правил дорожнього руху та залишенні місця ДТП. Як відомо, мова йде про зірку в TikTok – оленя Бориса. В результаті ДТП, тварина отримала травми, але, за даними поліції, її життю нічого не загрожувало.

Після аварії тварину не бачили кілька тижнів, однак нині відомо, що вона жива і поступово відновлюється.

Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що Олень Борис живий і перебуває в безпеці під наглядом лісівників.

«Зараз він сам обрав усамітнення в болотистій місцевості, бо це природно для дикої тварини та допомагає йому відновлюватися після стресу й лікування. Щодня за ним спостерігає майстер лісу Руслан Христюк, привозить їжу та контролює стан за допомогою квадроцикла, дрона й тепловізора», - заявили у відомстві.

Зазначається, що Борис трохи схуд, але це навіть корисно через хвору ногу — менша вага знижує навантаження. Для нього вже облаштовують новий просторий вольєр із водоймами та природними умовами.

«Повернуть його туди лише тоді, коли сам буде готовий до контакту. Головне прохання до людей — не шукати Бориса й дати йому спокій», - додали у агентстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.