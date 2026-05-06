  1. В Украине

Известного оленя Бориса доставили из Ровенской области в Киев на обследование и возможную операцию

20:11, 6 мая 2026
Звездного оленя Бориса, ранее пострадавшего в ДТП в Ровенской области, перевезли в Киев для полного медицинского обследования.
Звездного оленя Бориса, ранее пострадавшего в ДТП, перевезли из Ровенщины в Киев для комплексного медицинского обследования. В столице специалисты оценят состояние животного и решат, нужно ли хирургическое вмешательство, сообщили в государственном предприятии "Леса Украины".

По словам лесоводов, травмированная ранее нога оленя заметно восстановилась. Ранее ветеринары отказались от операции из-за рисков транспортировки, однако теперь после детальной диагностики этот вопрос будет рассмотрен повторно.

После аварии Борис также получил повреждение рога. Хотя рана на голове постепенно заживает, рог начал расти неправильно, поэтому животному может потребоваться еще одна операция.

В Киеве за оленем будет ухаживать команда Центра спасения диких животных. Тем временем в Ровенской области для него завершают обустройство нового вольера. Будущий дом планируют подготовить в ближайшее время, а жить там Борис должен вместе с двумя самками.

Олень Борис стал популярен в соцсетях в 2024 году. Видео с животным собирали десятки и сотни тысяч просмотров. Сначала олень жил в вольере, но впоследствии владелец выпустил его в лес. Позже Борис вернулся к своему опекуну и начал регулярно наведываться к местным жителям, которые угощали его лакомством.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Ровенской области суд вынес решение в отношении водительницы, которая в конце марта 2026 года сбила дикого оленя на территории поселка Заречное и уехала с места происшествия. Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения и покидании места ДТП. Как известно, речь идет о звезде TikTok – олене Борисе. В результате ДТП животное получило травмы, но, по данным полиции, его жизни ничего не угрожало.

После аварии животное не видели несколько недель, однако сейчас известно, что оно живо и постепенно восстанавливается. Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, что олень Борис жив и находится в безопасности под наблюдением лесников.

Киев животные

