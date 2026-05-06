Відомого оленя Бориса доставили з Рівненщини до Києва на обстеження та можливу операцію

скрін з відео

Зіркового оленя Бориса, який раніше постраждав у ДТП, перевезли з Рівненщини до Києва для комплексного медичного обстеження. У столиці фахівці оцінять стан тварини та вирішать, чи потрібне хірургічне втручання, повідомили у державному підприємстві "Ліси України".

За словами лісівників, травмована раніше нога оленя помітно відновилася. Раніше ветеринари відмовилися від операції через ризики транспортування, однак тепер після детальної діагностики це питання розглянуть повторно.

Після аварії Борис також отримав ушкодження рогу. Хоча рана на голові поступово загоюється, ріг почав рости неправильно, тому тварині може знадобитися ще одна операція.

У Києві за оленем доглядатиме команда Центру порятунку диких тварин. Тим часом на Рівненщині для нього завершують облаштування нового вольєра. Майбутню домівку планують підготувати найближчим часом, а жити там Борис має разом із двома самками.

Олень Борис став популярним у соцмережах у 2024 році. Відео з твариною збирали десятки й сотні тисяч переглядів. Спочатку олень мешкав у вольєрі, але згодом власник випустив його до лісу. Пізніше Борис повернувся до свого опікуна та почав регулярно навідуватися до місцевих жителів, які пригощали його ласощами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Рівненщині суд ухвалив рішення щодо водійки, яка наприкінці березня 2026 року збила дикого оленя на території селища Зарічне та поїхала з місця події. Жінку визнано винною у порушенні правил дорожнього руху та залишенні місця ДТП. Як відомо, мова йде про зірку в TikTok – оленя Бориса. В результаті ДТП, тварина отримала травми, але, за даними поліції, її життю нічого не загрожувало.

Також повідомлялося, що після аварії тварину не бачили кілька тижнів, однак нині відомо, що вона жива і поступово відновлюється. Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що Олень Борис живий і перебуває в безпеці під наглядом лісівників.

