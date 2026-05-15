Українці можуть зарахувати стаж роботи за кордоном до пенсії – як це зробити

У Пенсійному фонді можуть врахувати періоди роботи за межами України для призначення пенсії — навіть якщо між державами немає спеціальної угоди. Це важливе питання, адже багато українців працювали або працюють за кордоном.

Закордонний стаж може суттєво допомогти — передусім для досягнення необхідної тривалості страхового стажу й отримання права на пенсію в Україні. Практична реалізація залежить від наявності документів, наявності міжнародних угод і правильного оформлення підтверджень. Найкращий перший крок — зібрати доступні документи (довідки з іноземних органів, виписки, договори) і звернутися до ПФУ — вони нададуть інструкцію саме для вашого випадку.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснила, зарахувати стаж роботи за кордоном до страхового стажу для оформлення пенсії в Україні.

Правова база

Основна національна норма — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Саме він визначає поняття страхового стажу та порядок призначення пенсії.

Останні роз’яснення і практичні механізми надають Пенсійний фонд України та відповідні постанови Кабінету Міністрів України (порядок підтвердження та зарахування періодів роботи в інших державах). Це дає підставу враховувати закордонні періоди при визначенні права на пенсію.

Закордонний стаж може допомогти насамперед для набуття права на пенсію за віком

Закордонний страховий стаж враховується передусім для визначення права на призначення пенсії за віком (тобто щоб дістати потрібну мінімальну кількість років страхового стажу для виходу на пенсію). Він не завжди впливає на розмір пенсії — зазвичай розмір обчислюється на підставі заробітку і внесків, сплачених в Україні; проте є винятки для країн, з якими Україна має спеціальні міжнародні угоди, що передбачають інший підхід.

Коли закордонний стаж зарахують

Якщо між Україною та тією країною існує міжнародний договір (угода) про соціальне забезпечення / пенсії, — порядок і наслідки (включно з тим, чи впливає на розмір) визначені в договорі. Договори можуть діяти за пропорційним або територіальним принципом — це впливає, хто і як платить пенсію.

Якщо міжнародного договору немає — сучасні українські правила (постанова КМУ і роз’яснення ПФУ) дозволяють врахувати періоди роботи за кордоном для права на призначення пенсії, навіть без договору, за наявності підтверджувальних документів.

Особливий випадок — періоди праці в республіках колишнього СРСР до 1992 року: для них діють окремі міжнародні/історичні домовленості і правила підтвердження.

Які документи потрібно підготувати

Типовий набір документів для підтвердження періодів роботи за кордоном (ПФУ та урядові роз’яснення):

Офіційна довідка/виписка від пенсійного або податкового органу тієї країни про період праці та/або сплачені внески;

Трудовий договір, виписки з місця роботи, розрахункові листки (pay slips), документи про реєстрацію в системі соціального страхування — залежно від практики країни;

Нотаріально засвідчений переклад на українську; можлива необхідність апостилю або консульської легалізації — уточнюйте для конкретної держави;

Копія паспорта/ідентифікаційних документів; при потребі — довідка про місце проживання.

Як подати документи в ПФУ

Зберіть оригінали/завірені копії документів від іноземних органів (див. попередній розділ).

Завірте/легалізуйте документи відповідно до вимог країни (апостиль або консульська легалізація) і зробіть переклад українською.

Зверніться до відділення Пенсійного фонду України за місцем реєстрації (або через електронні сервіси, якщо доступні) із заявою про врахування періодів роботи в інших державах при призначенні пенсії.

Якщо документів бракує — ПФУ може ініціювати офіційний запит через Міністерство закордонних справ або інші канали для отримання підтверджень від іноземних органів.

«Підводні камені»

Зберігайте всі первинні документи (контракти, виписки зарплат, довідки про сплату внесків) — вони найкорисніші.

Апостиль/легалізація і переклад можуть бути обов’язковими — уточнюйте вимоги конкретної країни та ПФУ.

Якщо країна виплачує пенсію за цей період (тобто у вас уже є пенсійні права там), то питання взаємодії двох систем регулює договір між державами — можливі варіанти: отримувати частину пенсії з тієї країни й частину з України, або інші механізми. Перевіряйте умови міжнародної угоди.

Якщо не вдається самостійно отримати підтвердження — звертайтесь за допомогою в ПФУ або до консульства тієї країни; також можна скористатися юридичною допомогою.

Чекліст для дій сьогодні

Перевірте, чи є угода між Україною і тією країною (список угод — на сайті ПФУ та МЗС).

Зберіть всі підтверджувальні документи від роботодавця/пенсійного органу країни роботи.

Легалізуйте / апостилюйте та перекладіть документи, якщо потрібно.

Подайте їх до ПФУ з заявою або вкладіть у пакет документів при оформленні пенсії.

